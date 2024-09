Alghero al debutto in Eccellenza: trasferta a Calangianus

"Ora affronteremo una squadra tosta come il Calangianus, che ha mostrato, nonostante l'eliminazione, le sue qualità contro un avversario come il Tempio. Sarà importante tenere alto il livello di concentrazione e di intensità". L'allenatore giallorosso dovrebbe confermare in gran parte la formazione scesa in campo nel ritorno di Coppa Italia, anche se non sono escluse alcune novità. Durante la settimana, la squadra ha disputato un test contro il Campanedda, formazione di Prima Categoria, per affinare schemi e condizione fisica. L'Alghero è chiamata a ben figurare nel massimo campionato regionale, senza però fare troppi proclami. L'obiettivo è quello di affrontare ogni partita con determinazione, costruendo passo dopo passo una stagione positiva.

Domenica 15 settembre alle 16, l'Alghero scenderà in campo per il suo esordio nel campionato di Eccellenza 2024/25, affrontando in trasferta il Calangianus allo stadio "Signora Chiara" in terra gallurese. Una sfida tutta giallorossa, un classico del calcio sardo, che rappresenta subito un test impegnativo per la formazione guidata da mister Giandon. Dopo aver superato il turno di Coppa Italia, Mereu e compagni puntano a iniziare con il piede giusto anche il cammino in campionato. "La vittoria di domenica ci ha dato la spinta per affrontare la settimana col giusto spirito", ha dichiarato mister Giandon, riferendosi alla recente prestazione in Coppa Italia.