Sport Giulia Terzi va a segno ancora con un bel bronzo!

Corsia 6 per Giulia Terzi, che transita in terza posizione ai primi 50m, resiste agli attacchi e conquista il bronzo in ritardo di soli 75 centesimi rispetto all’oro conquistato dalla cinese Jiang che fa il record del mondo con il tempo di 1:09:68, mentre l’argento va alla statunitense Stickney