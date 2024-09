Sport Prestazione da bronzo di Xenia Palazzo che arricchisce ancora il medagliere

Corsia numero 2 per Xenia Palazzo, che transita quinta alla prima vasca, e mantiene la sua posizione anche nella seconda, per poi superare un’avversaria e transitare in quarta posizione ai 150m, poi ai 200m ancora in attacco la Palazzo che transita in terza posizione, posizione che riesce a mantenere anche nella successiva vasca dei 250m, ai 300m Xenia Palazzo resiste ai tentativi di attacco delle avversarie, ancora terza, ai 350m Palazzo resiste ancora e finisce la sua prova ai 400m conquistando il bronzo!