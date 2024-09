Sport stupendo oro di Monica Boggioni nei 100m SB3

Corsia 4 per Monica Boggioni, che parte dall’acqua e dunque non ha la possibilità di avere uno sprint immediato, parte in progressione dopo i primi istanti, l’azzurra si porta al comabndo piegando le resistenze delle avversarie, e conquista imperiosamente la medaglia d’oro toccando la piastra da sola con le altre ancora impegnate nello sforzo. Il tempo di 53.25 è il nuovo record paralimpico.