Le sorprese della Serie A: i giocatori meno attesi che si stanno prendendo il campionato

Cinque giornate non possono stabilire
gerarchie definitive, ma sono sufficienti per individuare alcune tendenze. La Serie A
ha già mostrato diversi protagonisti inattesi: giovani entrati nelle rotazioni
molto prima del previsto, giocatori arrivati dalla Serie B o dall'estero senza
particolare clamore e profili che, dopo anni lontani dai riflettori, stanno
sfruttando finalmente l'occasione nella massima categoria.
Non si tratta necessariamente dei
migliori calciatori del campionato. Il punto è un altro: capire chi stia
rendendo molto più di quanto fosse lecito attendersi alla vigilia. E in questo
senso l'avvio della stagione ha già prodotto parecchie storie interessanti.
Alphadjo Cissé, il classe 2006
che il Milan non può più ignorare
Tra le sorprese più evidenti c'è
sicuramente Alphadjo Cissé. Il centrocampista offensivo del Milan, nato nel
2006, si è presentato al grande pubblico con numeri difficili da prevedere:
quattro presenze, tre delle quali da titolare, 231 minuti e soprattutto due
reti.
La vera sorpresa non è però soltanto
statistica. Cissé si è inserito nelle rotazioni del Milan senza apparire un
semplice giovane utilizzato per necessità. La sua mobilità gli consente di
giocare tra centrocampo e trequarti, mentre la capacità di accelerare palla al
piede offre una soluzione differente rispetto ai calciatori più associativi.
Anche grazie a lui il Milan è partito bene e viene considerato come uno dei
team favoriti per un posto in Champions League secondo le quote dei portali
autorizzati come NetBet.
Giorgi Kvernadze, il volto del
Frosinone rivelazione
Se il Frosinone è una delle squadre che
hanno maggiormente impressionato in queste prime giornate, Giorgi Kvernadze
rappresenta probabilmente il volto più interessante del progetto. Il georgiano
classe 2003 ha iniziato il campionato da titolare e ha risposto con prestazioni
sempre più incisive.
Nelle prime quattro giornate aveva già
raccolto due gol e un assist, andando a segno consecutivamente contro Venezia e
Genoa dopo aver servito un assist nel netto successo sulla Fiorentina. Contro
il Como è arrivata poi un'altra rete, all'interno della vittoria che ha portato
il Frosinone a quota dieci punti dopo cinque giornate.
Alessandro Romano, vent'anni e la
personalità di un veterano
Il Cagliari ha iniziato la stagione
andando ben oltre le aspettative e una delle scoperte principali è Alessandro
Romano. Nato nel 2006, cresciuto nel settore giovanile della Roma e passato
anche dallo Spezia, il centrocampista ha sfruttato immediatamente la
possibilità concessagli in Sardegna.
Alla prima giornata ha deciso la partita
contro il Parma con un gran mancino dalla distanza. Non si è trattato però del
classico exploit isolato del giovane esordiente: Romano ha continuato a trovare
spazio, tanto da disputare tutte le prime cinque partite con un rendimento
molto costante.
Milutin Osmajic, due gol con
pochissimi palloni a disposizione
Il Genoa non ha cominciato il campionato
nel migliore dei modi, ma all'interno delle difficoltà rossoblù è emerso
Milutin Osmajic. L'attaccante montenegrino ha realizzato due gol nelle prime
quattro presenze pur giocando in una squadra che ha spesso faticato a costruire
occasioni offensive.
Il dato che colpisce maggiormente
riguarda l'efficienza: cinque tiri complessivi e due conclusioni nello
specchio, entrambe trasformate in gol. Numeri che difficilmente potranno
mantenere la stessa proporzione per tutta la stagione, ma che descrivono perfettamente
il suo avvio.
Una Serie A che sta premiando
occasioni e coraggio
Il campionato è ancora troppo giovane per
capire quanti di loro riusciranno a confermarsi fino alla primavera. Ma è
proprio questa la parte più interessante dell'inizio di una stagione: accanto
ai campioni già conosciuti emergono giocatori che modificano rapidamente
aspettative e gerarchie.