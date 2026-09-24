Le sorprese della Serie A: i giocatori meno attesi che si stanno prendendo il campionato

Cinque giornate non possono stabilire gerarchie definitive, ma sono sufficienti per individuare alcune tendenze. La Serie A ha già mostrato diversi protagonisti inattesi: giovani entrati nelle rotazioni molto prima del previsto, giocatori arrivati dalla Serie B o dall'estero senza particolare clamore e profili che, dopo anni lontani dai riflettori, stanno sfruttando finalmente l'occasione nella massima categoria.

Non si tratta necessariamente dei migliori calciatori del campionato. Il punto è un altro: capire chi stia rendendo molto più di quanto fosse lecito attendersi alla vigilia. E in questo senso l'avvio della stagione ha già prodotto parecchie storie interessanti.

Alphadjo Cissé, il classe 2006 che il Milan non può più ignorare

Tra le sorprese più evidenti c'è sicuramente Alphadjo Cissé. Il centrocampista offensivo del Milan, nato nel 2006, si è presentato al grande pubblico con numeri difficili da prevedere: quattro presenze, tre delle quali da titolare, 231 minuti e soprattutto due reti.

La vera sorpresa non è però soltanto statistica. Cissé si è inserito nelle rotazioni del Milan senza apparire un semplice giovane utilizzato per necessità. La sua mobilità gli consente di giocare tra centrocampo e trequarti, mentre la capacità di accelerare palla al piede offre una soluzione differente rispetto ai calciatori più associativi. Anche grazie a lui il Milan è partito bene e viene considerato come uno dei team favoriti per un posto in Champions League secondo le quote dei portali autorizzati come NetBet.

Giorgi Kvernadze, il volto del Frosinone rivelazione

Se il Frosinone è una delle squadre che hanno maggiormente impressionato in queste prime giornate, Giorgi Kvernadze rappresenta probabilmente il volto più interessante del progetto. Il georgiano classe 2003 ha iniziato il campionato da titolare e ha risposto con prestazioni sempre più incisive.

Nelle prime quattro giornate aveva già raccolto due gol e un assist, andando a segno consecutivamente contro Venezia e Genoa dopo aver servito un assist nel netto successo sulla Fiorentina. Contro il Como è arrivata poi un'altra rete, all'interno della vittoria che ha portato il Frosinone a quota dieci punti dopo cinque giornate.

Alessandro Romano, vent'anni e la personalità di un veterano

Il Cagliari ha iniziato la stagione andando ben oltre le aspettative e una delle scoperte principali è Alessandro Romano. Nato nel 2006, cresciuto nel settore giovanile della Roma e passato anche dallo Spezia, il centrocampista ha sfruttato immediatamente la possibilità concessagli in Sardegna.

Alla prima giornata ha deciso la partita contro il Parma con un gran mancino dalla distanza. Non si è trattato però del classico exploit isolato del giovane esordiente: Romano ha continuato a trovare spazio, tanto da disputare tutte le prime cinque partite con un rendimento molto costante.

Milutin Osmajic, due gol con pochissimi palloni a disposizione

Il Genoa non ha cominciato il campionato nel migliore dei modi, ma all'interno delle difficoltà rossoblù è emerso Milutin Osmajic. L'attaccante montenegrino ha realizzato due gol nelle prime quattro presenze pur giocando in una squadra che ha spesso faticato a costruire occasioni offensive.

Il dato che colpisce maggiormente riguarda l'efficienza: cinque tiri complessivi e due conclusioni nello specchio, entrambe trasformate in gol. Numeri che difficilmente potranno mantenere la stessa proporzione per tutta la stagione, ma che descrivono perfettamente il suo avvio.

Una Serie A che sta premiando occasioni e coraggio

Il campionato è ancora troppo giovane per capire quanti di loro riusciranno a confermarsi fino alla primavera. Ma è proprio questa la parte più interessante dell'inizio di una stagione: accanto ai campioni già conosciuti emergono giocatori che modificano rapidamente aspettative e gerarchie.