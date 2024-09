Sport Bronzo per Alessia Scortechini nei 100m stile libero

Corsia numero 7 per Alessia Scortechini che parte forte e si trova tra le prime fino alla virata in cui passa in testa, per poi vedersi sorpassare a mezza vasca rispetto al termine ma resiste e rimane li, toccando in terza posizione la piastra, conquistando il bronzo dietro alla francese Pierre (oro) e la canadese Rivard (argento).