Sport Storico bronzo di Antonio Bossolo nel para taekwondo

Antonino Bossolo conquista la medaglia di bronzo nel Para Taekwondo categoria K 44 -63kg, negli ultimi 7 secondi e 9 decimi, dopo un incontro sempre in vantaggio ed un’ultima decisione arbitrale discutibile che aveva ribaltato il vantaggio a favore dell’israeliano Milad. L’azzurro, non dandosi per vinto ha sferrato gli ultimi colpi che ne hanno decretato la vittoria quando mancava un soffio alla fine.