Sport Altro bronzo per Monica Boggioni nei 100m stile libero S5

Parte forte Monica Boggioni nella sua seconda finale, ai 50m già in quarta posizione, continua l’ultima vasca in progressione, fino a toccare la piastra per terza, conquistandosi il bronzo, col tempo di 1:21:74, dietro all’oro della statunitense Kerney e dell’argento dell’ucraina Poida.