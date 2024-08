Sport Carlotta Gilli conquista anche il bronzo nei 100m dorso S13

Dopo l’oro nella prima giornata di gara, arriva anche il bronzo, nei 100m dorso femminile S13 per Carlotta Gilli, che puntando al terzo posto fin dall’inizio conoscendo i valori in campo, parte subito forte e mantiene la terza posizione dalla prima virata fino all’ultimo tocco, aggiudicandosi un bellissimo terzo posto nel podio. Oro per la statunitense Pergolini e argento per l’irlandese Ni Riain