Sport L'inno italiano risuona ancora per Francesco Bocciardo, oro nei 200m stile libero S5

Terza medaglia d’oro in tre paralimpiadi consecutive per Francesco Bocciardo che aggiunge questa gara, in cui era partito in sordina in quinta posizione, per poi passare alla terza ai 100m, poi alla seconda ai 150m ed infine il capolavoro: termina la sua prova primo, con l’oro, ed il record paralimpico col tempo di 2:25:99.