Sport Carlotta Gilli oro nei 100m farfalla S13

L’Italia balza al secondo posto del medagliere grazie a Carlotta Gilli, che conquista la medaglia d’oro nei 100m farfalla nella categoria S13, con una gara a tutta, sempre in prima posizione sia alla virata che negli intermezzi delle vasche, nuotata con un tempo di 1:03:27. Argento per la statunitense Nuhfer e bronzo per l’uzbeka Odilova.