Sport È argento per Efrem Morelli nei 50m rana di nuoto in categoria SB3

Corsia numero 4 per il capitano Efrem Morelli, che a metà vasca parte in progressione per conquistare alla fine una medaglia d’argento, dopo aver rimontato un paio di posizioni, un tempo straordinario di 49:41, preceduto solo dal giapponese Suzuki (oro) e seguito dallo spagnolo Luque (bronzo).