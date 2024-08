Sport Gioisce Angela Procida: è bronzo nel dorso femminile S2

L’azzurra Angela Procida non parte fortissima, una gara in rimonta per lei, che riesce a prendersi la seconda posizione alla virata dei 50 metri per poi soccombere alla velocità della messicana Perez che la supera all’inizio dell’ultima vasca, permettendole comunque di conquistarsi una prestigiosa medaglia di bronzo. Oro per Yip di Singapore e argento per la messicana Aceves Perez.