Sport 21ª Tappa del giro d'Italia, passerella, gran recupero di Milan e vittoria di Merlier

Giro d’Italia Tappa 21 Via Colombo Roma - Roma Il ciclismo è uno sport dove i bambini possono avvicinarsi ai grandi campioni, raramente possiamo vedere questo in altri sport. E oggi sarà la festa che celebrerà la vittoria di uno di questi campioni, il cui ultimo gesto finora è stato passare la borraccia piena appena ricevuta, ad un bambino. Passerella finale per i corridori, per quasi tutta la tappa, con un tratto anche di pavè, poi i velocisti a pochi metri dal termine partiranno per l’ultima, ambitissima volata di questo Giro d’Italia. Non ci sono colpi di scena in questa ultima frazione, pianeggiante e adatta ai velocisti, di questa corsa. Tre settimane in cui Pogacar si è imposto come corridore di un’altra categoria, vincendo questo Giro con molti minuti di vantaggio rispetto al secondo classificato e assicurandosi anche la maglia azzurra di miglior scalatore. Una gara che ha visto imporsi come miglior velocista il nostro Jonathan Milan, che ha vinto finora 3 volate, e vedremo se farà sua anche l’ultima. Una corsa di tre settimane che ha lasciato tanta fatica sulle gambe di molti, e che ha visto ritiri eccellenti, ultimo ma solo in ordine cronologico, quello di Andrea Piccolo, che si era evidenziato per il coraggio nel prendere spesso il vento in faccia nelle fughe. Questo è stato il Giro che ricorderemo anche per il coraggio di fare il numero che ha avuto Alaphilippe nella tappa che ha vinto e la sua amicizia con Maestri, il coraggio di Pellizzari nella tappa di ieri, la 20. Un giro che ha visto tante fughe animate e portate avanti spesso da corridori italiani tra cui quelli che ho nominato ma anche Pietrobon, Ballerini e Piccolo che si è ritirato dopo la rovinosa caduta di ieri. Ricorderemo la delusione di Ganna nella prima cronometro, ma anche la sua gioia nella seconda, ed il riscatto di Vendrame, che ha fatto un’impresa. E questo è anche il Giro della speranza per il futuro, con il miglior giovane al 5° posto, che indossa la maglia bianca ed è italiano: Antonio Tiberi. Forse tra qualche anno avremo di nuovo una maglia rosa italiana. Ma soprattutto questo è lo sport in cui i tifosi aspettano ore, per vedere la corsa per pochi minuti, in cui ci si emoziona per una volata, o per le fughe da lontano, apprezzando il coraggio e la fatica, il sudore e la felicità di chi arriva per primo al traguardo. Ultimi 125 km dunque, sotto il sole di Roma e con un dislivello di 300 metri all’inizio. Corridori che per i primi metri pedalano piano e si passano contenitori con il cibo, offrendoli anche alla macchina dell’organizzazione. Prima del km 0 la formazione Rosa della UAE del vincitore del Giro, davanti a tutto il gruppo dietro l’auto del direttore di corsa, seguita dalle formazioni della maglia ciclamino e bianca. A -77 km un “attacco” da parte di Domenico Pozzovivo, alla 18° partecipazione del Giro d’Italia, forse l’ultimo per lui, per arrivare al primo passaggio sul traguardo a braccia alzate, lui che di tappe in questa corsa, ne ha vinta una sola, al lago d’Aceno qualche anno fa. Quest’anno diverse cadute e forature per lui, molta sfortuna. Ovviamente si rialza dopo questo primo giro al traguardo A -71 km in 4 si sono mossi all’attacco! Non c’è stata tappa in questo giro, in cui non siano partiti dei coraggiosi di giornata! Costiou, Baudin, Honoré, Marcellusi ai quali ha tentato di aggiungersi anche Pietrobon, il quale però sarà ripreso poco dopo dal gruppo, i battistrada hanno 15 secondi nei confronti del gruppo raccolti in appena 3 km. Contano sul fatto che ci sarà un restringimento di strada e il pavé nel finale. Fuggitivi che hanno 22 secondi a -62,5 km mentre nel gruppo l’onere di tirare spetta ora alla Lidl Trek di Jonathan Milan, al traguardo volante Marcellusi in testa, matematicamente comunque la maglia è saldamente sulle spalle di Milan. Gruppo che controlla la fuga ma non devono distrarsi Foratura a -49,8 km per Tim Merlier con i suoi compagni davanti a fare il ritmo in testa al gruppo, che quindi rallenta per aspettarlo, fuggitivi che al 3° giro del circuito a -44,7 hanno guadagnato 30 secondi, Tim Merlier è rientrato ma ci ha messo 5 km. Attaccanti che a -36,6 perdono qualche secondo, ora 16 di vantaggio mentre Costiou si prende l’ultimo Intergiro di questa edizione. A -32,5 km foratura per Colleoni, sarà un problema rientrare in un gruppo che ha un ritmo indiavolato, all’inseguimento dei 4 al comando che ora hanno di nuovo un vantaggio di 26 secondi Mentre Pithie e Caleb Ewan sono in coda al gruppo. Battistrada che a -24 km hanno 19 secondi di vantaggio e si danno cambi regolari. Solo 2 km dopo, a -21,8 il gruppo ormai sta solo a 100 metri rispetto ai fuggitivi, non li riprendono ancora, ma li tengono in vista. A -19 km l’ultimo traguardo volante, e gli abbuoni se li divideranno i 4 al comando, con Honoré che si prende la prima posizione in questo sprint A -14,2 km caduta di De Pooter e Storer, quest’ultimo è ripartito anche se si è fatto parecchio male con varie abrasioni, i corridori della Tudor lo aiuteranno a rientrare e quindi Dainese non avrà molti compagni per tirargli la volata A -10,4 km è arrivato anche Ewan nelle prime posizioni, oggi vorrà tentare la volata e nel frattempo comincia l’ultimo giro con la UAE in testa e le altre squadre degli uomini di classifica in testa, mentre i fuggitivi vengono rifagocitati e la fuga viene annullata A -8,9 problema per Jonathan Milan e sta perdendo secondi preziosissimi, riparte a -8,4, cambiando la bicicletta, sarebbe un miracolo se riuscisse a rientrare in gruppo, ha 48 secondi di ritardo rispetto al gruppo A -5,1 km Milan dimezza il ritardo ora a 19 secondi, ora sta insieme a Storer A -4,6 km rientra Milan in gruppo, ora lo deve risalire tutto, acrobazie di tutta la squadra per risalire in gruppo ed a -3,1 km riescono a riportarlo davanti A -2,5 km Pogacar sembra intenzionato a tirare la volata a molano, suo compagno della UAE A -1,9 Dainese avanza con Matteo Trentin mentre spunta la Lidl per Milan con Consonni pronto a tirargli la volata Ultimo chilometro: leggermente in discesa, Milan sulla ruota di Consonni e gli altri cercano di riconquistare posizioni per i loro trenini Molano perde la ruota di Pogacar che si rialza. Volata che parte a 200 metri dalla conclusione, con Tim Merlier che vince, disputando la volata con Jonathan Milan che ha fatto un numero straordinario per ritrovarsi li.