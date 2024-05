Nandez lascia il Cagliari. Va in Arabia nella formazione dell’ Al-Qadsiah in “Saudi Pro League” con un contratto fino al 2027.





Il centrocampista rimarrà in “Saudi Pro League” almeno fino al 2027, avendo firmato un contratto di tre anni. Lascia così la Sardegna appena dopo la salvezza ottenuta alla penultima giornata di campionato e dopo 165 presenze con i rossoblù, di cui tante con la fascia di capitano al braccio.





"È molto difficile questo saluto.-ha detto il centrocampista uruguaiano-Ora voglio davvero ringraziarvi. Lascio un grande pezzo della mia vita in Sardegna, un pezzo di cuore in questa città meravigliosa. Non è un addio, è un arrivederci. Come ho sempre detto, non mi trasferirò in una squadra che giocherà contro il Cagliari. Non lo farò mai. Potete stare tranquilli: il Cagliari resterà la mia unica squadra in Italia, tiferò Cagliari per sempre. Grazie mille per tutto”.

Dopo cinque anni fatti di gioie e di dolori, si separano le strade del Cagliari e di Nahitan Nandez. L'uruguaiano, arrivato dal Boca Juniors nell'estate del 2019, non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno ed ha firmato con l'Al-Qadsiah dopo essersi liberato a parametro zero.