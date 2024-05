Amaro pareggio per la Torres: addio ai sogni di Serie B

Un match, quello in oggetto, terminato a reti inviolate, che ha visto la Torres (spinta dal suo caloroso pubblico) fornire una prestazione di altissimo livello, in cui la squadra rossoblù del nord Sardegna ha giocato con notevole grinta e determinazione e a cui è mancato solo il gol per sugellare una performance di prim'ordine. In merito alla gara, partenza di notevole spessore della squadra sarda già dai primi istanti di gioco (al 5°), in cui la Torres si è vista annullare una rete messa a segno dall’attaccante Zecca per offside. Da segnalare nella circostanza l’intervento del VAR. Trascorrevano pochi minuti e la formazione isolana, spinta (come abbiamo precedentemente affermato) dai suoi supporter, si rendeva nuovamente pericolosa dalle parti dell’area campana. Faceva ciò, prima con una insidiosa conclusione del centrocampista Giorico al 17° e successivamente con un colpo di testa operato dalla talentuosa punta originaria della Costa d’Avorio Diakitè al 22°, circostanze, quelle appena menzionate, che certamente avrebbero permesso alla formazione rossoblù di passare in vantaggio, se un pizzico di buona sorte avesse visto con occhi benevoli la compagine sarda.





Nella seconda parte della prima frazione, la Torres proseguiva a premere ulteriormente il piede sull’acceleratore alla ricerca della prima rete dell’incontro, trovando la fiera opposizione della squadra beneventana per nulla disposta a lasciarsi sfuggire la qualificazione al turno successivo della competizione. Primo tempo che si concludeva, di lì a pochi istanti, sul risultato di 0 a 0, nonostante (ribadiamo) l’ottimo gioco della formazione di casa. Alla ripresa delle ostilità, la gara continuava sulla falsariga della precedente frazione di gioco, in cui la Torres impensieriva (più volte) il Benevento, trovando (al 73°, con il solito Diakitè) un gol che veniva vanificato dal fuorigioco del difensore Idda. Ultima parte del match, questa ricca di emozioni, con due espulsioni (una per parte) delle due formazioni in campo. La prima (al 77°) comminata dal direttore di gara all’esperto attaccante Zecca per un fallo su Capellini (piede a martello del calciatore sassarese in codesta situazione), la seconda (82°) in seguito al rosso diretto decretato dall’arbitro (il sign. Galipò) a causa dell’entrata dura del giocatore Bolsius su Liviero. Una gara che, quindi, terminava, dopo alcuni minuti, in perfetta parità (0-0) e che preclude, come abbiamo detto antecedentemente, da una parte l’ingresso del team isolano al turno successivo dei playoff e dall’altra (purtroppo) priva la compagine sarda del pass per la Serie B dopo l’ottima Regular Season svolta in questo campionato 2023-24.

Dopo la sconfitta maturata tre giorni fa allo Stadio “Ciro Vigorito”, la Torres allenata dall’ottimo mister Alfonso Greco ottiene, nell’impianto sportivo sassarese del “Vanni Sanna” contro il temibile Benevento, un pareggio che lascia moltissimo amaro in bocca alla compagine sarda, estromettendola dalle Final Four del campionato di Serie C e mandando in fumo i sogni della formazione isolana di raggiungere (per la prima volta nella sua storia) la Serie Cadetta.