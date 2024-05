Successo per la Why Company Martial Gym Alghero ai campionati nazionali di karate





Le loro straordinarie performance hanno confermato il livello eccellente della società algherese, che continua a distinguersi nel panorama nazionale del karate. Anche il compagno di palestra, Contu Antonio, ha ben figurato nelle gare. Nonostante il suo impegno e la determinazione, ha dovuto cedere il passo nelle fasi di qualificazione, mancando l'accesso alle fasi finali. Questi due ori, sommati al titolo di campione italiano ragazzi conquistato da Pinna Omar ad aprile, portano a tre i titoli nazionali vinti dalla Why Company Martial Gym Alghero nel 2024.





Questo risultato colloca la società ai vertici del karate nazionale, portando lustro alla città di Alghero. La società algherese, che si allena presso la palestra del Liceo Scientifico, continua a dimostrare il proprio valore e la capacità di formare atleti di altissimo livello, contribuendo significativamente al prestigio sportivo della nostra comunità.

Si sono svolti a Montecatini i campionati nazionali di karate per agonisti, dai 15 anni fino ai veterani, con atleti divisi per categorie di età e di cintura. La Why Company Martial Gym Alghero ha partecipato con tre atleti, tutti cinture nere, conquistando due medaglie d'oro nella specialità del combattimento. Le protagoniste del successo sono Nurra Llucia e Barabesi Maira, che si sono laureate campionesse italiane, portando due titoli nazionali ad Alghero.