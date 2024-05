Bellissima prova nella seconda regata del VdA 2024: Competizione serrata tra le imbarcazioni

Categoria ORC Spi: Nella categoria ORC Spi, è stata Gagliarda di Nicolò Patetta a trionfare, conquistando la seconda regata del VdA. Categoria ORC No Spi: Nella categoria ORC No Spi, Viva di Franco Moritto si conferma l'imbarcazione da battere, aggiudicandosi nuovamente il podio più alto anche in questa seconda regata del VdA 2024. L'equipaggio di Viva ha saputo interpretare al meglio i salti di vento che si sono manifestati lungo tutto il percorso. Classe J24 Nella Classe J24, è stato Lighting di Giuseppe Paddeu a precedere tutti sul traguardo. Categoria Veleggiata Nella categoria Veleggiata, per imbarcazioni sopra i 10 metri, Pulce 2 di Italo Senes si è aggiudicata la vittoria. Nella classe sotto i 10 metri, a primeggiare è stata Alga di Giuseppe Tola. Classe Derive "Laser Standard": Infine, nella Classe derive "Laser Standard", è stato Bruno Masala a prevalere, seguito da Vittorio e Marco Solinas. La seconda regata del VdA 2024 si è conclusa con grande successo, dimostrando ancora una volta la passione e la dedizione di tutti i partecipanti. Le prossime regate promettono di essere altrettanto avvincenti e ricche di sfide. Un ringraziamento speciale va allo sponsor Nuova Capolino per il suo prezioso supporto, che ha reso possibile l'organizzazione e il successo di questa regata.

Domenica 19 Maggio si è svolta la seconda regata del VdA 2024, una competizione avvincente che ha visto protagoniste tutte le imbarcazioni, impegnate in una battaglia serrata fino all'ultimo refolo di vento. Il margine di tempo tra una imbarcazione e l'altra è stato minimo, dimostrando l'alto livello di preparazione e abilità dei partecipanti. La partenza è avvenuta alle ore 11.40, con 28 imbarcazioni presenti allo Start. La giornata di mare è stata caratterizzata da una lieve ondina e un vento inizialmente sufficiente, che ha permesso di rispettare la regolarità della regata. Successivamente, il vento è aumentato, rendendo la competizione ancora più emozionante.