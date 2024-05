Tappa 16 Giro d'Italia - La Movistar consegna la vittoria a Pogacar che fa cinquina

Fuggitivi che si attestano a 1:55 a -64 km A -61,4 km ed Alaphilippe è aiutato dalla ammiraglia della Polti Kometa, fino all’arrivo della sua, si leva la mantellina pur stando al caldo ma la temperatura sembra salita, per ora. Anche Ballerini si leva la mantellina ma ha molti strati sotto, per poi prendere la mantellina a mezze maniche asciutta. Lo stesso fanno i corridori in coda al gruppo, perché i corridori vogliono stare asciutti. In testa della corsa, nessuna volata per lo sprint a -44 km, nel gruppo transita per primo Fiorelli senza far volata. Caduta Per Magnus Sheffield staccato dalla coda del gruppo segnalata a -40,7 km. Foratura invece per due uomini della Ineos. Il gruppo è a 1:21 dai fuggitivi, perché Cimolai e Gaviria hanno tirato a tutta e si staccheranno alla salita probabilmente. Anche i fuggitivi hanno speso tante energie, questo fa temere per la riuscita dell’arrivo della fuga. Inizio della salita al passo Pinei a 35,3 km, dopo le operazioni di cambio vestiti (qualcuno si alleggerisce) mentre in gruppo arrivano anche altri gruppi a prendere le posizioni davanti, mentre si stacca Bjerg in questa prima salita al 10%. A -33,8 km vantaggio della fuga che si riduce, a -32,8 km Alaphilippe si volta e non trova più i compagni, Maestri che però continua a seguirlo al suo passo, ma alla fine non ce la fa. Dietro il gruppo a -31,7 molti perdono contatto, tra i quali i velocisti, sicuramente. Pogacar sempre nelle prime posizioni del gruppo insieme ai compagni di squadra tranne Bjerg che si era staccato nelle prime rampe. A -30, 4 km Fiorelli parte all’inseguimento dei battistrada, e prende il largo rispetto al gruppo mentre Ballerini raggiunge Maestri e insieme lo seguono al loro passo. A -29 km il gruppo è a 1:42, con gli immediati inseguitori a un minuto circa A -28,3 km il traguardo intergiro attraversato in solitaria da Alaphiilppe. Prima che il gruppo arrivi all’intergiro Pietrobon prende vantaggio sul gruppo per prendere punti a questa classifica, e Maestri si ricongiunge quindi col compagno di squadra.





A -23,2 km Alaphilippe uomo solo al comando, dietro a inseguirlo Ballerini, Fiorelli, Maestri e Pietrobon, a 1:29, mentre il gruppo si trova appena a 1:47. Gruppo che poco dopo, a -21,6 km riprende Fiorelli e maestri, restano a inseguire Ballerini e Pietrobon, che vengono ripresi appena 1 km dopo. Si muove a -20,2 km Sanchez della Movistar, all’inseguimento in solitaria, trovandosi a 1 minuto, mentre prova a -18,7 km a sganciarsi anche Tratnik insieme ad altri due. Tentativo, quest’ultimo che fallisce miseramente a -16,6km, con Nairo Quintana in cima al gruppo. Viene raggiunto anche Sanchez. Pogacar in questa fase, a mezze maniche, unico tra tutti… a -14,1 km cambia la strategia di Movistar, Sanchez si muove, con Costiou e Scaroni ma Sanchez ha un problema meccanico col cambio, cambia bicicletta e finisce in coda al gruppo. Ai due inseguitori si aggiunge Pellizzari. La UAE ora a tirare, ma con un ritmo regolare. Inseguitori che a -13,1 km vedono ormai Alaphilippe, ma anche il gruppo lo vede. A – 11,1 km il passo Pinei GPM di 1° categoria, Alaphilippe riesce ad arrivarci da solo per poi scendere a tutta in discesa mentre chi si attardava è riuscito a rientrare, tranne forse Bardet che è con Geschke e Pozzovivo. -9,9 km sta soffrendo il freddo perché sta senza guanti, Alaphilippe è forte in discesa, cercherà di recuperare tempo ora. A -7,0 km l’inizio della salita dell’ultimo GPM nonché arrivo. Alaphilippe deve tenere duro. A -6,3 km in difficoltà Alaphilippe nel pavé ma adesso sembra aver riguadagnato sugli inseguitori che a - 5,6 km sono a 12 secondi da lui. A -5,1 km gli inseguitori si riuniscono ad Alaphilippe, stanchissimo, ora forse c’è qualche speranza per qualcuno di loro se il gruppo non fosse interessato. A tirare ancora la UAE, con dietro la Ineos e Martinez della Bora. Con loro anche Tiberi. Arrivato Majka a tirare, bisogna vedere se Pogacar vorrà attaccare. Gruppo che a -3,6 si trova ad appena 20 secondi. Alaphilippe che collabora coi cambi con gli altri ormai attaccanti, Alaphilippe si stacca a -2,3 km ai piedi della rampa con una pendenza molto dura. Rimangono gli altri tre attaccanti al comando ma il gruppo è appena a 30 secondi di distanza. Vantaggio che scende con regolarità mentre Costiou a 1,7 km si avvantaggia di un po’, ma viene ripreso dopo appena 300 metri e Pellizzari prosegue, a - 1,3 km Pogacar si riporta su Scaroni, in solitaria, riprende anche Costiou, con Pellizzari che resiste a 10 secondi. Gli altri della generale stanno nuovamente perdendo tempo prezioso non essendo in grado di raggiungerlo. Pogacar sta decidendo a 800 metri dal traguardo, se vincere, 100 metri dopo Pellizzari viene superato da Pogacar rimanendo sulla sua ruota, mentre dietro Tiberi recupera nei confronti degli altri della generale. Pellizzari a -500 metri soccombe e si fa superare definitivamente, Pogacar senza freni, senza limiti, senza difficoltà, fa cinquina! La notizia di oggi è la crisi evidente di Geraint Thomas.

Tappa 16°. Originariamente 206 km dislivello 4350 metri ma per il maltempo la tappa viene ritoccata. Partenza da Fermo a Lasa, senza trasferimento, fatto in ammiraglia, alle 14:30. Partenza veloce, poi ci sarà una discesa e infine si affronteranno le salite di giornata. 118,5 km, già a -117,9 km un corridore coraggioso, Marco Frigo, tenta la fuga, a -100 km prova Geschke a portarsi via un drappello di uomini ma non essendoci ancora le salite, è difficile far la differenza in questo tratto. A -99,5 km cominciano i saliscendi, e lo stanno raggiungendo altri 6 corridori, con salite ancora pedalabili infatti il gruppo è ancora li. A -89,8 km intanto, tutto da rifare, la fuga è fallita a causa della Movistar che ha tirato a tutta in questo tratto. A -87,8 km ci prova Alaphilippe che si porta via un gruppetto con dentro Davide Ballerini, Andrea Piccolo e Mirco Maestri, hanno già preso 13 secondi, in un tratto in discesa col vento a favore. La Movistar tira il gruppo, vogliono vincere la tappa con Rubio o Quintana, non sembra intenzionata a lasciar andare questi uomini che hanno a -83,1 km già 57 secondi. Il ritmo del gruppo è calato ma è di controllo. Fuggitivi che guadagnano 1:32 a -77,2 km, cambi regolari tra i 4, tutti ben coperti tranne Ballerini che è senza gambali.