Aspettando le Olimpiadi: Noah Lynes accarezza il record di Bolt sui 100 metri

Questo risultato conferma l'ottima forma di Lynes, nativo di Gainesville, che ora punta a ripetersi per scendere sotto i 10 secondi in condizioni regolari. In attesa di rivederlo in pista, è importante ricordare che al momento il miglior tempo stagionale appartiene al sudafricano Akani Simone, che ha fermato il cronometro a 9.90 sulla pista di Atlanta questa notte. Lynes è determinato a superare questo record e a farsi trovare pronto per le Olimpiadi, con l'obiettivo di avvicinarsi sempre di più al leggendario record di Usain Bolt.

Noah Lynes, lo statunitense campione del mondo, ha impressionato tutti nella sua terza uscita stagionale, scegliendo una distanza non convenzionale di 150 metri agli Atlanta City Games, evento organizzato da Adidas. Uscito dai blocchi con un tempo di reazione eccellente, ha chiuso in 14.41. I passaggi del 26enne sono stati sorprendenti: 5.71 ai primi 50 metri e 9.99 ai 100 metri. È notevole sottolineare che il velocista è riuscito a scendere sotto i 10 secondi pur dovendo sostenere altri 50 metri.