La Sottorete Alghero sconfitta in semifinale Playoff

Nonostante un inizio difficile, con i primi due set persi 14-25 e 18-25, la Sottorete Alghero ha mostrato carattere e determinazione vincendo il terzo set 25-18. Tuttavia, nel quarto set, non sono riusciti a mantenere il ritmo, concludendo il match con un 21-25 che ha sancito la vittoria degli avversari.





La delusione è palpabile tra i giocatori e lo staff, che avevano riposto grandi speranze in questa semifinale. Tuttavia, il cammino della Sottorete Alghero in questa stagione resta positivo, con molti momenti di buon gioco e un forte spirito di squadra e soprattutto per il primo posto ottenuto in regular season. Mister Granese così a fine gara: "Abbiamo dato tutto, ma oggi non è bastato. Ci dispiace molto non aver bissato il successo ottenuto in regular season. Ora dobbiamo solo pensare a migliorare e a tornare più forti il prossimo anno." Il futuro rimane promettente per questa giovane squadra che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

