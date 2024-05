Cagliari in casa-Sassuolo senza Jankto e Makoumbou. Ranieri: “Siamo pronti sia mentalmente che fisicamente”.

Un plauso alla tifoseria che sostiene sempre la squadra: "I nostri tifosi devono essere orgogliosi di noi al di là del risultato. Noi andiamo a fare la nostra migliore prestazione possibile. Un grande vantaggio avere cosi tanti tifosi al seguito, come se fossimo in casa e ci da ancora maggiore spinta" Quindi Ranieri parla del prossimo avversario: "Mi aspetto un Sassuolo con ottime qualità, storicamente non è abituato a stare in questa situazione. Noi dobbimao fare la nostra partita con qualità e determinazione. È un Sassuolo diverso rispetto all'andata, non sappiamo che modulo verrà utilizzato, se il modulo "classico" che hanno sempre avuto oppure il modulo che Ballardini ha utilizzato negii ultimi match. Noi siamo pronti sia per uno e per l'altro".





Alcune defezioni: "I ragazzi stanno tutti bene, tranne Makoumbou e Jankto che sono fuori per queste due ultime partite. Torna Mancosu, il quale non ha ancora 90’ nelle gambe, ma potrebbe essere utile se servono due trequartisti. A prescindere da tutto mi auguro di fare una partita gagliarda, piena di voglia di portare il risultato pieno a casa. Partita tosta e piena di dterminazione per rispettare i nostri tifosi”. Quindi Ranieri si sofferma sull’eventuale modulo che utilizzerà il Cagliari: "In allenamento ho provato a giocare a 4 in entrambe le squadre per mettere maggiore pressing alle difese, non è detto però che giocheremo a 4". Il discorso-salvezza potrebbe essere già chiuso a Reggio Emilia: “Non sappiamo se festeggeremo, ma a prescindere mi aspetto una grandissima prova dei miei" Il tecnico rossoblù si sofferma poi sulla polemica della contemporaneità: "Sbagliato non dare la contemporaneità con le suqadre che hanno lo stesso obiettivo.





Non è corretto che altri sappiano il risultato degli altri prima di giocare" Un riferimento a Mina: "Lo preservo, si allena poco perchè deve essere al massimo per la partita" Viola è recuperato al cento per cento: "È importantissimo per noi, averlo disponibile mi da ancora più forza per quello che dobbiamo fare" Ranieri chiude con Pavoletti: “Ha sempre il problema al piede, Se dovessi aver bisogno di lui ci sarà, ma spero di non utilizzarlo."

La partita contro il Sassuolo è fondamentale. Però è priorità quella di lasciarsi alle spalle la squallida prova di Milano. Ranieri è chiaro: “Alla gara arriviamo con una carica enorme. Siamo pronti sia mentalmente che fisicamente. Dimentichiamo la partita del Meazza, anche se la squadra ha fatto il suo".