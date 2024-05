Fatica e acciacchi si fanno sentire, ma al Mapei Stadium Ranieri vuole una squadra in perfetta forma

Da seguire soprattutto le condizioni dei due centrali che sono usciti dal rettangolo di gioco, Dossena anzitempo, non certo al “top” della condizione. La fatica e gli acciacchi iniziano a farsi sentire. Ma il tecnico dovrà poter contare su una squadra che sia in perfetta forma perché in casa-Sassuolo ogni errore dovrà essere bandito. Sarà fondamentale anche l'apporto del reparto offensivo, da capitan Pavoletti a Lapadula passando per il goleador Viola (ultimamente alle prese con qualche fastidio muscolare) e Petagna (lontanissimo da quelle che erano le aspettative di club e tifosi). Toccherà anche a loro domenica giocarsi parte della salvezza nella massima serie.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’obiettivo di Claudio Ranieri è innanzitutto quello di recuperare quanti più giocatori possibile per la sfida del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, perché sarà indispensabile avere tutti a disposizione. Subito pronti al rientro Gaetano e Augello, che hanno scontato il loro turno di stop imposto dal giudice sportivo, il tecnico spera di poter recuperare anche gli altri acciaccati. Sicuramente “out” Jankto, alle prese con la distorsione alla caviglia, restano sotto osservazione i vari Makoumbou, Dossena e Mina. Il primo ha dovuto saltare la trasferta di Milano per una botta al ginocchio sinistro rimediata in allenamento giovedì scorso e solo negli ultimi allenamenti della settimana mister Ranieri capirà se potrà iniziare a inserirlo in gruppo.