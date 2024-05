Emozioni e strategie: Il duello avvincente nella 9ª tappa del Giro d'Italia

Nel gruppo si preparano a disputare la volata per i punti della maglia ciclamino, volata che verrà vinta da Merlier con Jonathan Milan subito dopo. A -57,8 km caduta che coinvolge Geraint Thomas vicino a una rotonda, niente di grave. A -55,5 km il traguardo Intergiro di Giugliano in Campania che viene attraversato per primo da Mirco Maestri, sempre con Pietrobon subito dietro. Nel gruppo che è a 1:34 si farà la volata per questo traguardo dove passa Groves prima di Merlier e Milan non la disputa. Intanto Geraint Thomas in ritardo di 1:52, mentre Ganna davanti al gruppo si volta per capire se verrà fermato per il suo capitano, cosa che avverrà infatti è impegnato a riportare Thomas nel gruppo, a -50,2 ha ormai ricucito lo svantaggio. Il gruppo a -49,6 ha una lotta per le posizioni di testa, nonostante la velocità tranquilla, perché ora le strade si stringeranno. A -48 km il gruppo va a tutta guidato dalla Bahrain Victorious, a -42,6 km si stacca dal gruppo Plapp, in difficoltà a -39,8 km comincia la salita per il GPM di 4° categoria di giornata, con punte di pendenza al 9%, il Monte di Procida, nel frattempo hanno forato Ballerini e Dainese che però hanno ancora spazio per recuperare mentre il gruppo si dispone con la Ineos di Thomas a sinistra e la UAE a destra e le altre squadre al centro, in modo che possano stare davanti mentre Ballerini e Dainese rientrano in gruppo mentre l’ultimo uomo di Dainese si stacca e quindi non potrà aiutarlo se non dovesse rientrare facilmente a -35,9 si stacca visibilmente affaticato Jakobsen situazione in coda al gruppo caotica con diverse forature a -35,7 il traguardo del GPM attraversato dai battistrada mentre la Alpecin accelera per eliminare più velocisti possibili, recuperando ancora sui due uomini al comando che hanno un vantaggio ora di 00:48. A -33 km ormai alcuni velocisti sono staccati dal gruppo, con Merlier a 1:34. Gruppo che sulla discesa di Bacoli recupera ancora secondi sui battistrada.





Lo sprint di Bacoli a -29,7 km vede passare per primi i battistrada con in testa Pietrobon mentre il gruppo ormai è a 30 secondi e non disputa lo sprint, ormai il pensiero va solo alla vittoria di tappa. A -26,8 km due della Alpecin raggiungono i due di testa e partono anche altri due uomini di altre due squadre. A -25,6 km discesa con questo drappello hanno guadagnato appena una 15 ina di secondi, con il gruppo che li segue tenendoli a vista, mentre Piccolo e Costiou provano ad evadere dal gruppo, nel tratto in pianura A -23,1 km sono in 6 in questa fuga ora, ma c’è gente che non vuole collaborare per interessi di squadra, e ora a tirare il gruppo, la Lidl trek, squadra di Milan. Strada più agevole per 10 km a partire da -22,8 km A -20,5 km prova ad andare via Alaphilippe inseguito da Costiou, i due hanno preso vantaggio sugli altri fuggitivi, alcuni dei quali si sono rialzati. A -16,3 km in discesa i due nuovi battistrada si danno cambi regolari e il gruppo è a 25 secondi. Alle spalle di questi c’è ancora Mirko Maestri insieme ad un altro, a 17 secondi, mentre Pietrobon probabilmente si è rialzato. Gruppo che riprende anche gli immediati inseguitori A -12,3 km il gruppo va a tutta all’inseguimento di Costiou e Alaphilippe e c’è un piccolo tratto in discesa che non aiuta i fuggitivi A -9,4 km Alaphilippe si allunga ancora mentre Costiou viene ripreso ormai in salita mentre in diversi quelli che si staccano dal gruppo A -7,7 scatta Narvaez che supera Alaphilippe e viene inseguito anche da altri, gruppo a 6 secondi A -5,7 km Marcellusi caduto insieme ad un altro corridore A -4,2 km salto di catena per Pozzovivo mentre Narvaez affronta la discesa A -1,4 km 12 secondi di vantaggio per Narvaez rispetto al gruppo, mentre Milan si mette davanti a Pogacar che va a fare la volata per Molano, partono Milan, troppo lungo e Olaf Kooij prima dietro di lui, vince la volata di mezza ruota assicurandosi la sua prima vittoria in un grande giro a tappe!

Giro d’Italia 9ª Tappa Avezzano - Napoli 214 km con dislivello di 1300 metri. Tappa per velocisti, ma con degli strappi che consentiranno qualche azione interessante. Il finale sarà complicato con la salita con pendenze al 9% per cui bisognerà conquistarsi la volata. La prima parte di 50 km è in leggera discesa. Partenza leggermente ritardata per un corridore ritardatario. Pronti via, 3 corridori si allungano subito formando la fuga di giornata, ma il gruppo è disteso e allungato, segno che il gruppo non lascia andar via la fuga, per cui il terzo corridore a -207,4 km viene ripreso, mentre gli altri due (Maestri e Pietrobon della Polti Kometa) riescono per ora a non soccombere, il gruppo quindi si riallarga sulla sede stradale, 2 attaccanti gli stanno bene. Gruppo che a -204,5 è già stato distanziato di 35 secondi. E dietro continuano a scattare per tentare la fuga. Inutilmente. Gruppo che a -196 km è già indietro di 1:28. Gruppo che si allunga per far passare l’ammiraglia della squadra dei battistrada che si piazzerà dietro di loro a -189,5 km. A -158 km i due al comando guadagnano 3:03, complice anche la velocità tranquilla del gruppo per vari rifornimenti. A -149,5 su uno strappo, attacco di Davide Ballerini, bisogna capire se serve a chiedere alle altre squadre di dare i cambi nel tirare oppure se è un vero attacco. Situazione di controllo da parte della Alpecin che tira e non consente questa azione. Ma consente al gruppo di tornare a 2:49 dai battistrada. Nel frattempo altri scatti e contro scatti nel tentativo forse, di portare in fuga uomini anche di altre squadre. Ma il gruppo vuole chiudere, e a -140 km si attesta a 2:29. A -88,9 km gruppo a 1:49 che si avvicina ai due al comando che si danno cambi regolari e sperano di arrivare più lontano possibile. a -81,8 km allo sprint di Mondragone passa per primo Pietrobon con Maestri dietro, in perfetto accordo.