Tennistavolo Sassari: la squadra femminile conquista la promozione in A2

Il Tennistavolo Sassari amplia così la sua già consistente partecipazione ai campionati di serie A. Nel girone S il Tennistavolo Sassari ha superato nel primo incontro per 4-2 il Tennistavolo Coccaglio Alghisi Verniciature, con il 3-0 e il 3-1 di Claudia Caragea su Amelia Libretti e su Michela Merenda, il 3-1 di Elena Rozanova su Merenda e il 3-0 di Ana Brzan su Libretti. Per le avversarie bresciane vittorie di Anna Bozena Prokop su Brzan e su Rozanova per le bresciane. La squadra sassarese ha poi perso 4-2 contro il Tennistavolo Casamassima che ha chiuso in testa il girone battendo anche il Coccaglio. Ha solo sfiorato invece la promozione nella B femminile la squadra del Tennistavolo Sassari che milita in C femminile. Il Novara si è imposto per 3-0 sul terzetto composto da Maria Elena Musio, Chiara Scudino e Maria Laura Mura.

I playoff di serie B si sono svolti al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni. Sei squadre divise in due gironi con promozione per le prime due. E promozione in A2 femminile è stata per il terzetto composto da Claudia Caragea, Elena Rozanova e Ana Brzan, che così raggiunge nella seconda serie l'altra squadra femminile formata da Fatimo Bello, Lisa Bressan e Laura Pinna, l'enfant prodige del tennistavolo sassarese impegnata in questi giorni con la nazionale in un open giovanile in Spagna.