A Milano con Makoumbou non convocato. Tornano Mancosu e Viola

Il Cagliari affronta a Milano la prima di due trasferte decisive per la permanenza nella massima serie. Poi ci sarà quella di Reggio Emilia in casa Sassuolo. Ranieri dovrà anche gestire i “diffidati” per ritrovarseli a disposizione proprio perché la trasferta in Emilia. Difficile ipotizzare chi sarà la punta. Shomurodov ha le migliori “chances”.





L’artiglieria pesante (Pavoletti e Petagna) comincerà dalla panchina con qualche prospettiva di utilizzo in corso d’opera. La difesa a tre potrebbe essere utilizzata per il fatto che manca lo squalificato Augello, il quale ultimamente stava offrendo un rendimento ben sopra le righe. A centrocampo spazio per Prati al posto di Makoumbou, mentre difficilmente Ranieri rinuncerà a Deiola in una gara dove presumibilmente il Cagliari giocherà per contenere gli avversari, più forti tecnicamente.

Niente da fare per Makoumbou. Ha provato anche prima della partenza della squadra per Milano, senza risultati concreti. Torna Viola e soprattutto Mancosu, quest’ultimo fermo praticamente tutto l’anno. Modulo ancora in divenire, molto dipenderà se potrà essere utilizzato Mina, che ha sempre problemi al polpaccio.