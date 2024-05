La Catalana Alghero s’impone nelle due sfide contro Senago, sommando 33 punti in due partite

Si resta in totale equilibrio fino al sesto, dopodiché i padroni di casa decidono di imporsi e siglare 12 volte nel in un attacco e chiudono la sfida alla settima ripresa per 18-6. MVP di gara 1 Ivan Adelmi con 3 hit e 6 RBI MVP di giornata Ely D’Amico con 8/8 In battuta." Dopo metà partita arriva la reazione algherese e ci si trova sul risultato di 6-4. Successivamente la catalana piazza il break decisivo con 9 punti tra sesto e ottavo inning, conditi da 5 dei 6 RBI del match di Ivan Adelmi. A Senago non basta il fuoricampo di Calasso e il match finisce 15-8. In gara 2 partono sul 4-0 i lombardi, ma i tripli di D’Amico e Mannazzu e il fuoricampo di Gintili Talon pareggiano la gara al terzo inning.

I ragazzi condotti dal manager Arlex Vazquez trasformano la terza giornata di campionato nella prima doppia vittoria in casa. In gara 1 comandano i due lineup che si sbloccano dal terzo inning dove la squadra di casa passa in vantaggio per 2-0 e viene recuperata e sorpassata nell’inning successivo dai milanesi.