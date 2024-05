Il sogno di una finale italiana al Sardegna Open si avvicina

Sabato, nella seconda semifinale, Darderi affronterà un altro argentino, Mariano Navone, numero tre del tabellone. "Mi aspetta una grande partita", ha detto Luciano, "e mi auguro di trovare tanta gente sugli spalti a sostenermi. Questa settimana ho ricevuto tanto affetto e di questo sono molto felice. Speriamo in una finale tutta italiana". Le partite continueranno sabato sul Centrale di Monte Urpinu, a partire dalle 12 con le semifinali di doppio. La sfida singola tra Musetti e Galan è programmata per non prima delle 15, seguita da Darderi contro Navone. Ulteriori dettagli sull'evento sono disponibili sul sito ufficiale del torneo www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen. Per coloro che desiderano assistere dal vivo, i biglietti sono ancora disponibili su TicketOne con uno sconto del 20% per i tesserati della FITP. Inoltre, le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sul canale della FITP, SuperTennis Tv, e in streaming su Supertennis.tv e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

Il Sardegna Open, evento di spicco della categoria ATP Challenger 175, potrebbe vedere una finale tutta italiana, grazie alle ottime prestazioni di Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Musetti ha raggiunto la semifinale dopo una serie di partite combattute, e anche Darderi ha seguito il suo esempio, vincendo il suo terzo match consecutivo al Tennis Club Cagliari. Il tennista italo-argentino ha approfittato del ritiro di Federico Coria, fermato da un problema alla coscia, durante il secondo set del loro incontro. Nonostante la vittoria, Darderi ha espresso rammarico per le circostanze, dicendo: "Mi dispiace per come è finita, e auguro a Federico di recuperare presto dal problema alla gamba. Quanto al mio tennis, sono molto felice di come ho giocato nel primo set, imponendo il mio ritmo in condizioni di gioco non semplici".