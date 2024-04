Chiusura stagionale in trionfo: la Gymnasium Volley Alghero domina l'ultima gara del campionato

L'allenatore Pasqualino Sotgia ha approfittato della situazione abbordabile per far ruotare tutte le atlete, dando spazio e opportunità a diverse giocatrici di mostrare il proprio valore. A fine partita, il mister Sotgia ha condiviso alcune riflessioni sulla stagione: "È stata un'annata di alti e bassi, con una squadra che aveva il potenziale per raggiungere i playoff. Purtroppo, le assenze si sono fatte sentire nelle partite chiave, e a volte abbiamo perso fiducia nei nostri mezzi." Nonostante ciò, ci sono stati dei momenti di brillantezza durante la stagione, come il punto strappato alla squadra che ha terminato il campionato in testa, imbattuta, in una partita combattuta fino al tie-break." Questo episodio evidenzia il potenziale non ancora completamente espresso, che promette di evolversi nella prossima stagione.





"Con il calo a metà anno, la squadra ha saputo trovare nuova energia grazie alla coesione del gruppo e all'introduzione di alcune giovani promesse dal settore giovanile, già pronte a competere a questo livello," ha aggiunto Sotgia. Con un settimo posto finale su dodici squadre, la Gymnasium si posiziona a metà classifica, ma con grandi speranze per il futuro.

La Gymnasium Volley Alghero ha chiuso la stagione con un netto successo per 3-0 contro la S. Giuseppe Virtus, in quella che era la ventiduesima e ultima gara del campionato di serie D femminile. La partita, giocata presso la palestra delle Scuole Medie M. Carta, ha visto le ragazze di Alghero dominare l'incontro, come dimostrano i parziali di 25-16, 25-19 e 26-24.