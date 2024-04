Una sconfitta che brucia a Maria Pia: Amatori Rugby Alghero cede all'ultimo respiro

Nel secondo tempo, il match è continuato su toni altrettanto equilibrati. Silva Soria, con una meta e una trasformazione, ha capovolto il risultato a favore del Parabiago, portando il punteggio a 17 a 19. Nonostante un altro calcio piazzato di Delli Carpini abbia temporaneamente ridato il vantaggio all'Amatori, è stato un calcio piazzato di Silva Soria al fischio finale a sigillare la vittoria per il Parabiago. Questa sconfitta è stata particolarmente amara per l'Amatori Rugby Alghero, che ha mostrato una prestazione degna di nota, combattendo fino all'ultimo minuto in una partita segnata da alcune decisioni arbitrali contestate confermando l'inversione del trend di prestazioni tra la prima e seconda parte di stagione.





Nonostante il dispiacere, la squadra si consola con la decisione del Consiglio Federale che ha eliminato la retrocessione per questa stagione, garantendo così la permanenza dell'Amatori in Serie A. Con un punto conquistato in classifica, e quattro per il Parabiago, l'Amatori Rugby Alghero si prepara ora per l'ultima sfida della stagione contro Settimo Torinese, determinata a dimostrare il proprio valore e a chiudere il campionato con una nota positiva.

In una domenica di sole al Campo da Rugby di Maria Pia, l'Amatori Rugby Alghero ha ospitato il Rugby Parabiago nella penultima giornata del campionato di Serie A, Girone 1. Nonostante un inizio promettente, l'Amatori Rugby Alghero ha subito una sconfitta per 20 a 22 in un match dove la fortuna sembra aver voltato le spalle alla squadra di casa. La partita ha avuto un inizio fulminante per l'Amatori, con mete di Esposito e May nei primi 11 minuti, trasformate da Delli Carpini, portando il punteggio a un rapido 14 a 0. Tuttavia, il Rugby Parabiago ha risposto prontamente, con Mikaele e Cornejo che hanno ridotto il divario a soli due punti entro il 21° minuto. Il primo tempo si è concluso con l'Amatori in vantaggio per un margine stretto di 17 a 12, grazie a un calcio piazzato di Delli Carpini.