Pareggio avvincente ma poco utile: Torres 2-2 Pineto

Quest'ultimo, autentico protagonista, dribblava due difensori abruzzesi al 33° e scagliava un potente tiro che non lasciava scampo al portiere avversario. Il primo tempo si concludeva con il Pineto che riduceva lo svantaggio grazie a un gol del trequartista Alessandro Pellegrino, il quale, con un preciso sinistro al 47°, depositava la sfera alle spalle dell'incolpevole Petriccione, portando il risultato a 2-1 a favore degli isolani. Alla ripresa delle ostilità, il Pineto si mostrava certamente più propositivo e pericoloso, trovando subito la rete del pareggio al 49° con il solito Volpicelli, che trasformava un rigore concesso per un fallo su Teraschi. Nella fase finale del match, il Pineto avrebbe potuto realizzare la rete del sorpasso con lo stesso Volpicelli, che al 76° colpiva in pieno la traversa. L'ultima parte della gara era avara di emozioni e si concludeva in parità. Risultato finale: Torres 2, Pineto 2. In chiusura, ricordiamo che da questo momento inizieranno i playoff che decreteranno quale tra le varie compagini salirà in Serie B. Il primo match della post-season per il team rossoblù del nord-Sardegna avverrà fra tre settimane contro un avversario ancora da definire.

La Torres, indubbiamente rimaneggiata, è scesa in campo poche ore fa in terra abruzzese, affrontando l'ostica formazione del Pineto. Il match, disputato nell'impianto sportivo del Centro Italia, è terminato in perfetta parità, 2-2, offrendo spazio alle seconde linee della squadra sassarese in vista dei prossimi impegni difficili. Da una parte, la formazione isolana si è mostrata bella, concreta e cinica nei primi minuti della contesa, ma troppo rinunciataria nella seconda parte del match, forse troppo sicura di aver già assicurato la vittoria nonostante mancassero ancora diversi minuti alla fine della "battaglia". Nonostante la squadra di casa fosse subito pericolosa con l'esperto attaccante Volpicelli al 5° minuto, era la Torres a realizzare la rete del vantaggio al 17°, con l'esperto giocatore ivoriano Diakitè, che segnava su rigore la prima marcatura dell'incontro a seguito di un fallo di mano commesso dall'attaccante Chakir su cross del giovane Sanat.