Il Direttore Sportivo Bonato mette in primo il raggiungimento della salvezza. Poi le conferme soprattutto di Gaetano e Mina

Da quel momento in poi è iniziato un altro campionato con risultati che ci hanno consentito di rientrare in piena lotta per la salvezza, speriamo nelle ultime cinque partite di proseguire su questa strada”. Con risultati importanti arrivati contro squadre di primissima fascia, compresa la trasferta pareggiata contro i neo-Campioni d’Italia dell’Inter: ”Avevamo sensazioni negative guardando il calendario, ma nella realtà dei fatti abbiamo messo in campo il nostro meglio, a differenza del girone di andata abbiamo raccolto punti con le grandi del campionato. Visto le tre gare che ci attendevano è stata una sorpresa, adesso però dobbiamo confermarci, Quest’anno la lotta per la salvezza è molto allargata e ci sarà da giocarsela fino in fondo”.





La rosa cagliaritana è in crescita. Nella massima serie quanto quella del Bologna: “Questo fa piacere. Ci siamo assicurati di lottare per la salvezza attraverso la sostenibilità economica, abbiamo tanti ragazzi che si sono affacciati per la prima volta in serie A. Siamo molto soddisfatti di questo percorso, ma lo saremo ancora di più una volta ottenuta la salvezza”. Mister Ranieri ha un contratto sino al 2025: “Il percorso con lui è iniziato 16 mesi fa. Siamo riusciti a tornare subito in Serie A, ora il secondo step è quello di mantenere la categoria”. Sul nuovo stadio: “Questo è un tema cruciale, perché è un gran bel biglietto da visita per la società. Siamo arrivati all’ultimo “step”, speriamo di superare anche quello per poi inziare i lavori”. Saranno riconfermati Gaetano e Mina? “Innanzi tutto dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, poi a bocce ferme faremo dei ragionamenti. Su Mina il ragionamento è più semplice perché abbiamo opzione a nostro favore, con aperture da parte del giocatore, ma tutto dipende dalla categoria in cui giocheremo”. Ed ecco il Genoa prossimo avversario e nuova generazione di allenatori: “Gilardino è un tecnico giovane e intraprendente, è stato un giocatore di alto livello che incarna nuovi modi di giocare a calcio. Gilardino al Genoa, così come Pallladino al Monza e recentemente De Rossi alla Roma, rappresentano la nuova generazione che può portare nuove idee di calcio”. Bonato chiude parlando di Scuffet: “Fa parte del nostro gruppone. Ha tre anni di contratto con noi, ma al momento, prima di fare valutazioni sui singoli, conta più di tutto la salvezza. Ci siamo rimessi in posizione buona, dobbiamo concretizzare questo percorso”.

?Il Cagliari, si sa, ha un ruolino di marcia impressionante nelle gare casalinghe, grazie anche alla spinta dei tifosi che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. A impressionare, in negativo, sono i dati relativi al rendimento dei ragazzi di misterRanieri quando giocano lontano dalla “Unipol Domus”. Come riportano le statistiche della Lega Serie A, infatti, Lapadula e compagni hanno vinto solo una delle 16 trasferte di questo campionato, con i tre punti conquistati sul campo dell'Empoli. In generale, hanno totalizzato appena otto punti fuori casa in questa stagione, facendo meglio solo di Salernitana (sette) e Frosinone (sei). L'ultima volta in cui i rossoblù hanno registrato meno di due successi nelle prime 17 gare esterne è stato nel campionato 2013/14 (uno anche in quell’occasione). Ed a margine di queste statistiche ha voluto esternare i suoi pensieri il ds Nereo Bonato che ha detto: “All’indomani della sconfitta con la Lazio c’è stato un intervento del presidente che ha rinnovato la fiducia a tutto lo staff, invitando a dare il massimo. Per tutti è stata una scossa significativa per ripartire con nuove prospettive.