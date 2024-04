La Dinamo Sassari non smette di perdere

Una Dinamo, quindi, che dopo codesta partita deve non solamente abbandonare il sogno di arrivare ai playoff Scudetto, ma che, inoltre, ha la necessità di guardarsi dalle squadre che occupano le ultime posizioni del massimo campionato di basket per non rischiare di rimanere, nelle restanti gare della Regular Season, invischiata nei “bassifondi” della graduatoria. In merito al match, partenza “sprint” del team isolano capace di conseguire, nei primissimi istanti di gioco, un vantaggio di 8 punti (15-7 in termini di punteggio), che indubbiamente avrebbe fatto pensare ad un finale ben diverso. Con il passare dei minuti, tuttavia, il Banco, come abbiamo precedentemente affermato, disputava un match molto al di sotto delle aspettative, in cui il solo Kruslin cercava di tenere in pista la "macchina" biancoblù. A tal proposito, infatti, la formazione capitanata dal “navigato” Sean McDermott “piazzava”, in questa parte della contesa, un parziale di 15-0, che non solamente annichiliva il roster sardo, ma che permetteva al team allenato dal giovane mister Tom Bialaszewski di "chiudere" la prima frazione di gioco sul risultato di 35-25 in proprio favore, che certamente era un esito difficilmente immaginabile per come si era posta la gara nei primissimi istanti.





Alla ripresa delle ostilità, proseguiva il momento no della squadra sassarese in questo match, con la Openjobmetis che continuava ad “infilare” il canestro isolano da ogni posizione, portando il divario tra le due compagini in campo prima sul +18 (25-43 il risultato del match dopo neanche 120 secondi dall’inizio del secondo periodo) e successivamente sul +19, quando la gara era al 35° minuto. Un vantaggio, quello appena menzionato, che rimaneva invariato fino a circa tre minuti dal fischio di sirena della frazione di gioco in oggetto, momento in cui la compagine bianco rossa "decideva" di eseguire una piccola “accelerata”, che le consentiva di portare la contesa fino al +23(41-64 in termini di punteggio), quando il cronometro sanciva il termine del secondo quarto. Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo lungo, il team varesotto, non pago della differenza di punti precedentemente ottenuta, prendeva ulteriormente il “largo”, “scavando” un divario di 26 punti, che- di fatto- poneva (salvo clamorosi colpi di scena) i titoli di coda ad una partita (eccetto i primissimi istanti) completamente di marca lombarda. Terzo quarto che terminava- infatti-( nonostante alcune flebili reazioni della formazione sarda) sul risultato di 69-91 in favore del roster bianco-rosso. In merito all’ultima parte di gara questa è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, dove l’Openjobmetis si "limitava" ad amministrare il vantaggio precedentemente conseguito, portando a casa un successo di fondamentale importanza per il proseguo della Stagione. Una vittoria, ottenuta dal team lombardo in questo match, che da una parte consente alla formazione varesotta di uscire dalla zona calda della classifica e che d’altro affonda- come abbiamo detto antecedentemente- le speranze biancoblù di conquistare una posizione nella post- season. Risultato finale della gara, quindi, Dinamo Sassari- Openjobmetis 88-112. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine isolana. Questo avverrà il 28 aprile alle ore 18.15, in terra campana, contro la temibile Scafati allenata dall’esperto coach Matteo Boniciolli.

Dopo le sconfitte maturate negli ultimi due gare, la Dinamo allenata dall’ottimo tecnico Nenad Markovic subisce-poche ore fa- l’ennesima battuta d’arresto della sua sfortunata Stagione. Un match, svoltosi nell’impianto sportivo sassarese, terminato sul risultato di 88-112, che ha visto la compagine sarda affrontare l’ostica Openjobmetis Varese. Formazione, quella lombarda, che nel match in questione ha fornito una prestazione di assoluto livello, contro un Banco al contrario privo del necessario mordente per oltrepassare il difficile “scoglio” rappresentato da Brown e compagni.