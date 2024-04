La Catalana Baseball non riesce a spuntarla contro la Ciemme Oltretorrente Parma nell'esordio casalingo

Entrambe le squadre hanno messo a segno un fuoricampo a testa, con Edoardo D'Amico per la Catalana e Marco Pomponi per Oltretorrente. Il secondo incontro, giocato domenica, è stato caratterizzato da un notevole equilibrio, con le difese che hanno reggolto bene grazie anche alle ottime prestazioni dei lanciatori stranieri Quesada A. per Alghero e Sanchez F. per Parma. Dopo sei riprese ancora a reti inviolate, un errore difensivo di Alghero ha permesso a Parma di sbloccare il risultato e di guadagnare due punti. Nonostante la Catalana abbia battuto di più rispetto agli avversari, gli errori difensivi hanno permesso all'Oltretorrente di sfruttare le occasioni e di infliggere un pesante 6-0 agli isolani. I lanciatori per la Catalana sono stati Quesada A., D'Amico E. e D'Amico L., mentre per Oltretorrente hanno agito Sanchez F. e Allegri A.





Queste prime due partite in Serie A hanno dimostrato che, nonostante le sconfitte, la Catalana Baseball possiede la determinazione e il potenziale per competere ad alti livelli. Con un approccio positivo e la capacità di lottare anche sotto pressione, la squadra di Alghero ha tutte le potenzialità per crescere e migliorare nel corso della stagione. Gli incontri hanno evidenziato sia la grinta che la necessità di lavorare sugli errori per trasformare le buone prestazioni in risultati positivi nelle future competizioni.

Il debutto casalingo della Catalana Baseball in Serie A si è concluso con due sconfitte contro la Ciemme Oltretorrente Parma, nonostante un'esibizione coraggiosa della squadra di Alghero. Durante il weekend, che ha visto la squadra algherese affrontare due incontri intensi, gli errori difensivi sono stati un fattore chiave che ha condizionato l'esito delle partite. Nella prima gara, disputata sabato, la Catalana ha mostrato una buona capacità offensiva, tenendo testa agli avversari nelle prime fasi del match. Tuttavia, Oltretorrente ha guadagnato il vantaggio già nel secondo inning, ampliando poi il distacco nel sesto. Nonostante la Catalana abbia totalizzato 12 valide contro le 8 degli avversari, alla fine del nono inning il tabellone segnava 14-8 per gli ospiti. Da segnalare le prestazioni dei lanciatori Zidda N. e Langella F. per Alghero, e Carnevale S. e Ceccaroli R. per Oltretorrente.