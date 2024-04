I pronostici di Mr Simon per la 33esima giornata di Serie A

Gara che apre la 33ma giornata. Le due squadre sono assolutamente in salute, I rossoblù hanno portato a casa 13 punti nelle ultime 8 uscite, ha vinto sei partite casalinghe in campionato, un autentica Outsider da finale di stagione la formazione rossoblù. I bianconeri hanno vinto 19 volte in trasferta contro i Sardi, ma le due squadre non sono assolutamente le stesse del girone d'andata, sarà una partita a scacchi, la strategia farà la differenza nell' arco dei 90 minuti. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" SI quotato a 2.00 (bet365) Risultato esatto Cagliari Vs Juventus 1 1 quotato a 7.00 Empoli Vs Napoli si gioca Sabato 20 aprile ore 18.00 sarà diretta dal Sign. Manganiello. l'Empoli nelle ultime sei partite è uscito sconfitto senza segnare per ben cinque volte. Nell' ultima partita casalinga ha sconfitto il Torino per 3 2 dimostrando parecchia leggerezza difensiva tra le mura amiche. Il Napoli nelle ultime tre partite ha incassato almeno due goal, anche se i numeri ci dicono che le prestazioni dei partenopei lontano dal Maradona sono più proficue. Vi consigliamo il segno "2" quotato a 1.66 Risultato esatto Empoli Vs Napoli 1 2 Milan Vs Inter si gioca Lunedì 22 aprile ore 20.45 e sarà diretta dal Sign. Colombo.





Il derby di Milano potrebbe emettere la prima sentenza di questo campionato e assegnare il tricolore ai nerazzurri con seconda stella annessa. Sarà un Milan affaticato dal quarto di finale di Europa League, e incontra i i cugini nerazzurri che faranno di tutto per conquistare i tre punti. Stefano Pioli è il tecnico che ha perso più partite nella storia del derby di Milano, ma è anche vero che nelle ultime 17 gare il diavolo è rimasto imbattuto per ben 16 volte. I cugini nerazzurri hanno vinto gli ultimi cinque derby, e in caso di vittoria nerazzurra lo scudetto verrà assegnato matematicamente alla fine di un derby tra Milan e inter e sarebbe la prima volta nella storia della serie A. In quel caso l'Inter vincerebbe il tricolore con 5 giornate di anticipo. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" SI quotato a 1.61 Risultato esatto Milan Vs Inter 1 3 Quotato a 15.00 Come sempre vi auguriamo buon campionato a tutti, amici sportivi e lettori della Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Cari lettori appassionati di football, siamo ai nastri di partenza della 33ma giornata di serie A, che potrebbe emettere le prime sentenze di fine stagione, sia per il tricolore che per le posizioni che contano per accedere alle competizioni europee, fino alla bassa classifica per quanto riguarda le retrocessioni tra i cadetti. Entriamo insieme nel sentiero deli numeri, mentre vi presentiamo la nostra TRIS analizzata attentamente con tutte le variabili e le percentuali di valore. Cagliari Vs Juventus si gioca Venerdì 19 aprile ore 20.45 e sarà diretta dal Sign. Piccinini.