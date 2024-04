Astroclub brilla al torneo regionale di Taekwondo ad Oristano

La domenica ha visto gli atleti cimentarsi nella specialità combattimento. I gemelli Sghirru, Aida Tariffa, Francesco Daga ed Elena Fois hanno tutti raggiunto il podio, con menzione speciale per Sofia Sghirru che ha dominato i suoi incontri, conquistando l'oro con una performance di manifesta superiorità. Davide Sghirru e Francesco Daga hanno aggiunto due medaglie d'argento al medagliere del club, mentre Elena Fois ha ottenuto un bronzo di grande valore. Il successo di questi giovani atleti è stato salutato con grande entusiasmo dai maestri Andrea e Raffaela Corona, che hanno guidato la squadra con il supporto del tecnico Francesco Fois.





Raffaela Corona, in particolare, ha sottolineato il percorso di crescita di tutti gli atleti, evidenziando come alcuni di loro, nonostante la giovane età, abbiano già esperienze in competizioni di livello internazionale. L'Astroclub non si ferma qui. Le prossime settimane saranno ricche di impegni, con la partecipazione al Torneo nazionale Kim e Liù e per Francesco Fois la selezione regionale per il prestigioso "Dream Cup". La strada di Oristano a queste nuove sfide promette di essere altrettanto emozionante e ricca di successi.

Questo fine settimana a Oristano, la struttura di Sa Rodia è stata teatro di una delle tappe più significative del taekwondo regionale, con un occhio già rivolto agli appuntamenti nazionali di maggio. Il torneo ha visto la partecipazione di 600 atleti, dimostrando la crescente popolarità e il livello competitivo di questo sport in Sardegna. La prima giornata di gare è stata dedicata alle specialità forme, con un roster di atleti di spicco come Nora e Mariam El Bakhadaoui, Davide e Sofia Sghirru, e Ivan Serra. Proprio Serra, al suo ritorno dopo tre mesi di stop, ha conquistato l'oro insieme a Gabriele Ruggiu, ormai veterano del podio. Nora El Bakadaoui ha brillato con un argento, mentre Sofia Sghirru ha compiuto una rimonta spettacolare, scalando dalla ottava alla terza posizione e conquistando un bronzo in una categoria estremamente competitiva.