ASD Alguerunners: Cambio al vertice con l'elezione di Francesco Messina a Presidente

Questo rinnovamento giunge dopo dodici anni sotto la guida di Salvatore Morittu, che ha passato il testimone a Francesco Messina, evidenziando il desiderio di continuità con l'ottimo lavoro del precedente direttivo, ma anche di portare nuova energia e idee all'interno della società. La nuova leadership mira a espandere le attività sportive e sociali, coinvolgendo sia gli atleti tesserati sia la comunità più ampia. Un esempio di questa apertura è la partecipazione all'evento “Run4Hope”, una staffetta nazionale in supporto della ricerca sui tumori infantili e femminili, che vede la collaborazione con altri sodalizi locali. Gli atleti dell'ASD Alguerunners hanno ottenuto significativi successi in competizioni nazionali e internazionali.





Da Gianni Mura, campione sardo di categoria nella mezza maratona, a Giuseppe Fenu che ha completato la maratona di Verona in 2h46:55. Altri atleti come Luigi Sotgiu, Michela Pensè, Roberto Uda, Tino Satta, e Attilio D’Anzeo si sono distinti in trail regionali e nazionali, dimostrando la versatilità e l'impegno della squadra. La società punta a incentivare sia l'attività podistica amatoriale che quella agonistica, rendendo la pratica dello sport piacevole e coinvolgente. Il gruppo lavora anche in stretta sinergia con il gruppo podistico indipendente “A poc”, con l'intento di promuovere uno stile di vita sano e una città più sostenibile. Il direttivo mantiene il focus sull'importanza della socializzazione e dei valori di amicizia e divertimento, invitando chiunque sia interessato al podismo a unirsi a un gruppo affiatato e unito, che combina sport e socialità. La società è attualmente impegnata nella raccolta delle adesioni, aperte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi o praticano già il podismo.

Nei giorni scorsi si è svolta l'elezione del nuovo direttivo dell'ASD Alguerunners, un momento cruciale per la società che segna una nuova era di gestione e organizzazione. Francesco Messina è stato eletto presidente, con Michela Pensè a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Le cariche si completano con Antonio Morittu nel ruolo di Segretario e Giuseppe Fenu come responsabile dei social media.