La Web Project Sottorete conclude la stagione con una vittoria

I parziali della vittoria dell'ultima giornata riflettono l'intensità e l'equilibrio della squadra: 22-25, 26-24, 25-16, 25-23. L'allenatore della Web Project Sottorete, Fabio Guido, ha condiviso le proprie impressioni sulla partita e sul percorso della squadra. In un intenso sfogo post-partita, l'allenatore della Web Project Sottorete, Fabio Guido, ha riflettuto sull'evoluzione e la resilienza della sua squadra nell'arco del campionato: "Abbiamo assistito a un inizio di gara teso, con i giocatori che mostravano segni di fatica. Tuttavia, si sono rapidamente liberati delle tensioni iniziali, permettendo così che il risultato si materializzasse sul campo. Con un bilancio finale di 18 punti, suddivisi equamente tra l'andata e il ritorno, e un totale di sei vittorie stagionali, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo primario: la salvezza."





Il tecnico ha poi proseguito, evidenziando la crescita del gruppo: "Le nuove leve hanno portato freschezza e un'energia vitale che ha permesso alla squadra di acquisire maturità, sia dal punto di vista tecnico che psicologico, immergendosi completamente nella realtà della Serie D e giocando con un approccio rilassato e disinvolto."





Guardando al futuro, Guido ha delineato gli obiettivi e le aspettative per la prossima stagione: "La sfida che ci attende sarà nuovamente quella di garantirci un posto in questa categoria, integrando ulteriori giovani talenti da sviluppare, oltre a perfezionare quelli che si sono uniti a noi quest'anno. È imperativo raggiungere una maggiore continuità di prestazioni. Possiamo definire questo anno come positivamente costruttivo, ricco di lezioni preziose e con un largo spazio per ulteriori progressi. Confido che gli innesti futuri, se si integreranno con passione e determinazione, contribuiranno in maniera significativa al nostro progetto." Concludendo, l'allenatore ha sottolineato la positività di quest'anno sportivo, delineando un orizzonte di sviluppo e miglioramento per il club.





Le parole di mister Guido riflettono un mix di soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e di ambizione per i traguardi futuri, evidenziando la crescita del team e l'importanza di mantenere uno spirito combattivo. Ora che la stagione si è conclusa, la Web Project Sottorete osserverà un turno di riposo durante l'ultima giornata del campionato, tempo che verrà impiegato per riflettere e prepararsi alle sfide del prossimo anno.

