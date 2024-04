Pareggio amaro per la Torres: Ostacoli e occasioni nel duello con l'Arezzo

Da segnalare, infatti, in questa parte iniziale di partita, le occasioni di marca sassarese capitate, prima all’esperto attaccante Scotto al 5° e all’ottimo Fischlanner al 7°, che certamente avrebbero potuto portare subito il team isolano in vantaggio. Situazioni, quelle appena menzionate, che erano solo il preludio alla prima marcatura dell’incontro messa a segno dalla Torres al 12° con il talentuoso centrocampista Zecca, il quale, a tu per tu con l’estremo difensore aretino Tombini, "depositava" la sfera al di là della linea di porta della squadra toscana. Con il trascorrere della gara, tuttavia, il vantaggio, realizzato dai ragazzi rossoblù del nord Sardegna, aveva vita breve, dato che la formazione allenata dall’ottimo mister Guglielmo Manzo riportava la gara sui binari della parità, grazie alla rete realizzata dalla punta Gucci al 16°. In merito al proseguo della prima frazione di gioco, questa vedeva, inizialmente, la compagine capitanata dall’esperto centrocampista Andrea Settembrini proporsi ripetutamente (e pericolosamente) in avanti alla ricerca del raddoppio e, in secondo luogo, una Torres desiderosa di sorpassare il team toscano nel punteggio. Degno di nota, a tal proposito, una conclusione sparata (quasi all’incrocio dei pali) dal solito attaccante bolzanino Fischlanner al 33°, che faceva "tremare" l’intero staff amaranto. Il primo tempo, quindi, terminava, tra le due compagini, di lì a pochi minuti, sul risultato di 1-1. Vediamo ora quale è stato l’andamento nella seconda frazione.





Al rientro delle squadre in campo dopo l’intervallo, Torres era subito pericolosa al 9° minuto con il navigato Scotto, il quale, con una punizione, metteva più di un brivido alla formazione toscana. Con il passare dei minuti, l’Arezzo, per nulla scosso dal rischio appena citato, non si scomponeva anzi, colpiva al 69° la traversa con la giovane ala sinistra Gaddini. Situazione, quella appena citata, seguita, pochi minuti dopo, da un’iniziativa sassarese con il calciatore Zecca, il cui tiro lambiva il palo di un nonnulla. L'ultima parte del match era caratterizzata da azioni non pericolose da entrambe le parti e la gara, quindi, si concludeva in parità. Risultato finale della partita: Arezzo 1, Torres 1. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione sarda. Questo avverrà il 21 aprile 2024 alle ore 16:30 contro la capolista Cesena, allenata dall’ottimo mister Domenico Toscano.

Dopo l’inaspettata sconfitta della settimana scorsa contro l’ostica Fermana, la Torres, allenata dall’ottimo mister Alfonso Greco, ottiene, nel match che vedeva la compagine sarda opposta al temibile Arezzo, un pareggio (1-1 il risultato finale), che lascia molto amaro in bocca all’intero "mondo" rossoblù (sia esso costituito da società, tifosi, giocatori e staff tecnico). Un esito, quello conseguito dalla squadra sassarese nella partita svolta poche ore fa in terra toscana, che da una parte consente alla formazione rossoblù di riprendere il "cammino" dei risultati utili (dopo i due K.O. di fila) e che dall’altra non permette alla compagine sassarese di raggiungere la certezza matematica della seconda posizione, dopo l’ottima stagione sin qui disputata. In merito alla gara, l'avvio è stato molto "scoppiettante" fin dai primissimi minuti di gioco, in cui le due compagini in campo hanno dato vita a un match molto combattuto e avvincente.