Ranieri tra le ricorrenze per lo scudetto del Cagliari e la trasferta in casa dei Campioni d’Italia

Tutti si sono sentiti coinvolti, partecipi, fu una festa meravigliosa. Grazie ancora a tutti quei Campioni, hanno portato tanta fratellanza ed entusiasmo in Sardegna. Non c’è più Riva, è il primo anniversario dello Scudetto senza di lui: per onorare al meglio la sua memoria dovremo ottenere la salvezza”. Ecco, proprio la salvezza è una parola ricorrente. I rossoblù sono riusciti momentaneamente a mettere la testa fuori dall’acqua. “La vittoria contro l’Atalanta, a cui faccio i complimenti per l’impresa di “Anfield” contro il Liverpool, è già archiviata: abbiamo vissuto questa settimana con il giusto equilibrio e mi auguro che ora i miei giocatori lo portino in campo. Andiamo ad affrontare i probabili nuovi campioni d’Italia: l’Inter non ha debolezze, è una macchina perfetta che è uscita dalla Champions League solo per degli episodi sfortunati.





Noi andremo a fare la nostra partita senza paura”. Prima i nerazzurri di Simone Inzaghi, poi la Juventus. Due partite ad alto rischio per un Cagliari comunque rigenerato. Modulo e formazione ancora in cantiere anche perchè mancheranno Deiola e Nandez, entrambi squalificati. Due pedine importanti nello scacchiere del mister, il quale li utilizzava ultimamente nell’undici iniziale. “Dobbiamo proseguire ad affrontare le gare con questa mentalità.-ha concluso Ranieri-Sono fortunato perchè sono alla guida di un gruppo che si allena sempre con la massima intensità. Sono sempre pronti. Con il fatto di avere cinque cambi a disposizione posso permettermi di scegliere. Per quanto riguarda poi l’infermeria, Petagna lavora in personalizzato, così come Pavoletti. Lapadula gioca, si allena e continua le cure per quel piccolo problema al tendine rotuleo”. Quasi certo il rientro di Zappa sulla corsia di destra al posto di Nandez, mentre Jankto è il candidato principale per sostituire Deiola. In avanti qualche “chance” per Oristanio, che si ritroverà di fronte la squadra proprietaria del suo cartellino e dalla quale dipenderà il futuro del giocatore, migliorato notevolmente dal punto di vista tecnico-tattico da quando è a Cagliari.

Aver centrato i tre punti contro l’Atalanta ha permesso al Cagliari di posizionarsi in testa al gruppo delle formazioni in lotta per la sopravvivenza nella massima serie. Dietro l’angolo c’è ora l’Inter, la formazione Campione d’Italia ed attualmente in testa alla classifica con un vantaggio che la consacra virtualmente ancora scudettata. Nell’antivigilia del confronto con i nerazzurri festa e celebrazioni in città per lo scudetto conquistato 54 anni fa da una squadra che difficilmente verrà eguagliata nell’isola. E soprattutto nel ricordo di Gigi Riva, recentemente scomparso, che di quella compagine era il faro. Anche Ranieri, che prepara il confronto del Meazza, ricorda quel periodo: “Vorrei riallacciarmi a quel discorso magnifico, quando il Cagliari vinse lo Scudetto. È stata una cosa meravigliosa, per l’Isola.