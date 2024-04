Sa.Spo. Cagliari: A Roma seconda giornata del rugby in carrozzina con una grande novità

Al momento dell’ufficializzazione, il veneto ha speso parole entusiastiche: “Quello che è iniziato un po' per gioco, per aiutare i ragazzi della Asd Saspo – ha detto - si trasforma in una nuova avventura. Mi impegnerò perché sia un'esperienza utile e fruttuosa per me, per i miei nuovi compagni di squadra e per lo sport del rugby in carrozzina. Ajooo”. Dalla dichiarazione si evince che Michele aveva già testato la sua nuova squadra giocandoci insieme, in via del tutto informale, nel corso del primo concentramento.





I cagliaritani si presentarono infatti alla palestra Mario Lanzi di Vicenza con l‘assetto incompleto. Per dar loro comunque l’opportunità di fare esperienza, gli sono venute incontro le altre squadre con aiuti momentanei che però hanno determinato anche delle penalizzazioni in classifica (due punti) per roster incompleto. Ai fini della cronaca il Vicenza si impose 57-25; il Verona per 49-31. Ora la musica cambia, come precisa anche l’allenatore Nicola Marcello nell’intervista in basso anche se l’avversaria sarà comunque imprendibile. Però nella palestra della Fondazione Santa Lucia in via Ardeatina, si potranno ammirare cose mai viste, un giusto premio per il sodalizio cagliaritano che è in cerca di un ulteriore rinforzo per dar vita a sfide dal divario più contenuto.

Arrivano buone nuove che faranno crescere ulteriormente il collettivo del rugby in carrozzina saspino. Nella gara della seconda giornata, sabato 13 aprile 2024, la Sa.Spo affronterà a Roma, ospiti della società ASD Ares, i mostri sacri del Padova Rugby (sei scudetti e quattro super coppe italiane consecutive) con un assetto molto più competitivo rispetto al passato. Infatti, dai Mastini Cangrandi Verona è arrivato in prestito il forte Michele Tebaldi che col suo entusiasmo spronerà i suoi nuovi compagni a fare un gran salto di qualità.