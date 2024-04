Le scommesse di Mr Simon per il weekend di Serie A

La Juventus, con 77 successi, domina storicamente questo confronto, ma il Torino di quest'anno ha mostrato una solidità difensiva degna di nota, mantenendo la propria porta inviolata 10 volte in casa, un primato stagionale in Serie A. Il nostro pronostico si orienta verso un under 2.5 quotato a 1.50 su bet365, anticipando un duello tattico più che un fuoco d'artificio di gol. Il risultato esatto? Un misurato 0-1 a favore della Vecchia Signora, quotato a 6.00. Proseguendo con la giornata, Sassuolo Vs Milan si disputerà domenica 14 aprile alle ore 15.00, con arbitraggio del Signor Massa. Il Sassuolo ha dimostrato di saper tenere testa ai rossoneri, con 30 gol fatti al Milan nei loro scontri diretti in Serie A.





Nonostante l'impegno europeo dei milanesi, che potrebbe averli affaticati, ci aspettiamo una partita aperta. "Entrambe le squadre segnano" appare una scommessa plausibile, quotata a 1.66. Prevediamo un equilibrato 2-2, che si può giocare a una quota tentatrice di 15.00. Chiude la nostra triade di pronostici, Inter Vs Cagliari, in programma domenica sera alle 20.45 e diretta dal Signor Fourmeau. L'Inter, pur con una sconfitta nelle ultime 12 partite contro il Cagliari, trova di fronte una squadra in salute e ostica. I sardi, imbattuti in sei delle ultime sette gare e freschi di una vittoria importante contro l'Atalanta, potrebbero strappare un punto a San Siro. Sembra il momento di giocarsi un coraggioso pareggio, quotato a 8.00, con un pronostico per il risultato esatto di 1-1, anch'esso a quota 15.00. Buon calcio a tutti gli appassionati di sport e lettori della Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Il massimo campionato di calcio scorre inesorabile, cari amici appassionati di calcio, e giunto alla 32ma giornata, ci offre come sempre incontri e incroci interessanti da poter analizzare per formulare le nostre previsioni. Entrando insieme nel sentiero dei numeri, vi presentiamo la nostra TRIS, una serie di scontri calcistici che promettono scintille e riflessioni tattiche. Torino Vs Juventus si gioca Sabato 13 aprile alle ore 18.00 e sarà diretta dal Signor Maresca. È il derby della Mole, un incontro carico di storia e di rivalità cittadina.