Spettacolo al Bernabeu: Real Madrid e Manchester City si fermano sul 3-3

Haaland poco dopo ha l'opportunità di raddoppiare, ma si vede negare il gol da Lunin. Il Real Madrid, dopo un inizio confusionale, prende il comando del gioco dal 10' minuto, rendendo il possesso palla del City sterile. Al 12', Camavinga pareggia con un sinistro deviato da Ruben Dias, e due minuti dopo Rodrygo, servito perfettamente in profondità da Vinicius Jr, realizza il gol del sorpasso. Il Real Madrid si organizza bene in difesa e crea ulteriori occasioni da gol con Vinicius Jr e Rodrygo, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 2-1, con Rüdiger che riesce a neutralizzare completamente Haaland. Nella ripresa, il Real Madrid perde intensità e concede spazio al City, che trova il pareggio al 65' con Foden e poi passa in vantaggio sei minuti dopo con un destro a giro di Gvardiol. Al 79', però, il Real pareggia con Valverde, su assist di Vinicius Jr. Nonostante altre occasioni per entrambe le squadre, il match si conclude sul 3-3, lasciando tutto aperto per il ritorno all'Etihad Stadium il prossimo 17 aprile.

Al Santiago Bernabeu termina in parità il primo confronto dei quarti di finale di Champions League tra le "Merengues" di Carlo Ancelotti (alla sua 200^ presenza in panchina nella competizione, diventando il primo tecnico a raggiungere tale traguardo) e il City di Pep Guardiola, attuale campione in carica. La partita, ricca di occasioni da entrambe le parti, è stata un vero e proprio spettacolo che ha messo in mostra numerosi talenti, tra cui Bellingham (classe 2003) da una parte e Haaland (classe 2000) dall'altra, i quali, tuttavia, non hanno brillato come previsto. Nei primi 15 minuti del primo tempo succede di tutto: già al 1' minuto, il francese Tchouameni, che commette fallo su un avversario e viene ammonito (salterà la gara di ritorno per diffida), assiste al gol su punizione di Bernardo Silva che, con un sinistro, trova la rete battendo il portiere ucraino Lunin, nonostante la barriera del Real Madrid fosse posizionata scorrettamente.