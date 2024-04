Emozioni contrastanti per la Gymnasium: Vittoria giovanile e sconfitta in Serie D





Nel campionato di serie D femminile di pallavolo, la squadra algherese ha incontrato un avversario robusto in trasferta contro l'Asd Maresport a Castelsardo. La sfida, culminata in un punteggio di 3-1 a favore delle padrone di casa, con i set a 25-18, 15-25, 25-15 e 25-11, ha messo in evidenza una Gymnasium capace di lottare, in particolare nel terzo set, dimostrando una sorprendente combattività. Questo incontro ha rappresentato un'importante esperienza per le atlete, che ne trarranno insegnamenti vitali per il loro sviluppo e continueranno ad applicarsi con dedizione in vista delle prossime competizioni.





Il settore giovanile ha offerto una giornata di vittoria e una di lezione. Sabato, il team juniores ha ottenuto una schiacciante vittoria per 3-0 contro l'Asd Orion Volley Sassari, con parziali decisamente a nostro favore: 25-15, 25-15, 25-8. Un risultato che esalta il lavoro e l'impegno del nostro settore giovanile e conferma la qualità della formazione e dell'approccio al gioco. Diversamente, domenica ha portato una sfida più dura per la nostra squadra cadette, che ha dovuto cedere di fronte al Gs Ittiri Volley, concludendo l'incontro sul 0-3. I parziali di 25-17, 25-12 e 25-17 non lasciano spazio ad interpretazioni, ma rappresentano un punto di partenza per un'analisi costruttiva e una rinnovata focalizzazione sugli allenamenti e sulla preparazione tattica. In questi giorni di risultati misti, la Pallavolo Gymnasium Alghero incarna la determinazione e la resilienza, puntando a migliorarsi costantemente. Mentre la gioia del successo giovanile ci proietta verso un futuro promettente, la serie D ci ricorda che ogni partita è una lezione da cui imparare.

