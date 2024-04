Gianleonardo Murruzzu: Dominio al trofeo dei Nuraghi nel ricordo di Stefano Cherchi

Il binomio ha superato la sfida del Gran Premio C140, emergendo vincitore in una gara che ha messo alla prova abilità e strategia, battendo di misura Antonio Meloni su Vadir, già vincitore della prima tappa, ma questa volta superato per la precisione e la velocità di Murruzzu. L'evento è stato anche un momento di riflessione e memoria, con un minuto di silenzio dedicato a Stefano Cherchi, giovane promessa del galoppo internazionale tragicamente scomparso. La sua figura, ricordata con commozione, ha rappresentato un ponte tra le generazioni e tra le diverse discipline equestri, sottolineando l'importanza dello sport come veicolo di valori e di comunità.





La manifestazione ha visto brillare altri talenti nel corso delle gare. Tra questi, Andrea Guspini, vincitore tra i giovani cavalli, e Raffaela Montis, che ha conquistato due vittorie in sella a Blu Tornado de Paule. In un contesto di competizione fervida e di eccellenza sportiva, ogni atleta ha contribuito a creare un mosaico di prestazioni memorabili. Murruzzu non si è limitato al successo nel Gran Premio C140; la sua abilità è stata decisiva anche nella C135 a fasi consecutive, confermando la versatilità e la forza di un cavaliere ormai punto di riferimento nel panorama equestre isolano. La 2^ Tappa del Trofeo dei Nuraghi si chiude quindi con il segno indelebile di Gianleonardo Murruzzu, un atleta che con determinazione e talento continua a ispirare e a tenere alta la bandiera dello sport sardo, in un evento che ha saputo unire competizione, passione e memoria.

Nel panorama dello sport equestre sardo, Gianleonardo Murruzzu incanta e trionfa, segnando con un doppio successo il suo nome nel Gran Premio C140 della 2^ Tappa del Trofeo dei Nuraghi di salto ostacoli. La competizione, tenutasi a Tanca Regia e organizzata dalla Fise Sardegna in collaborazione con l'Asvi, ha offerto uno spettacolo di alto livello, celebrando il talento e la passione che animano questa disciplina. Murruzzu, in sella a Taissa Sarda, un esemplare italiano di 12 anni dal nobile lignaggio, ha dominato la competizione, lasciando il segno con percorsi netti che hanno messo in luce la sinergia e la compenetrazione tra cavaliere e cavallo.