Torres inciampa di nuovo: La Fermana si impone per 2-1 al "Vanni Sanna"

Da una parte, la squadra capitanata dall'esperto centrocampista Manuel Giandonato ha lottato con le unghie e con i denti per ottenere il meritato successo; dall'altra, una compagine isolana poco incisiva e al di sotto delle precedenti prestazioni, che le avevano permesso di elevarsi al secondo posto della graduatoria nel campionato di Serie C (girone B), ancora in corso di svolgimento. L'avvio di partita è incominciato con i migliori auspici per la formazione rossoblù del nord-Sardegna, con Dametto e compagni che hanno avuto la prima occasione da gol (al 15° minuto di gioco) con l'esperto attaccante Luigi Scotto. Quest'ultimo, nella circostanza, ha tentato di concludere verso la porta avversaria trovando la fiera opposizione degli uomini allenati dal mister Andrea Mosconi. Siamo al 19° minuto, ed è stata la Fermana a passare in vantaggio con la prima marcatura dell'incontro, realizzata dal già menzionato Manuel Giandonato, che, in tale situazione, ha avuto la necessaria "freddezza" per trasformare il penalty concesso al team marchigiano dal direttore di gara, in seguito all'atterramento del giovane centrocampista senegalese Niang da parte della "punta" Giacomo Zecca. Da segnalare, inoltre, alcuni istanti dopo, un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Al 22° minuto, infatti, l'attaccante Ruocco, dopo aver "arpionato" un lancio in area fermana, ha lasciato partire una conclusione che ha colpito prima il palo poi la traversa ed infine ha superato la linea bianca della porta difesa dal talentuoso estremo difensore della compagine fermana Borghetto. Situazione, quella appena menzionata, che, sfortunatamente per il team sardo, non è stata rilevata dall'arbitro, scatenando chiaramente le forti proteste dei membri della formazione sassarese. Il direttore di gara, tuttavia, è necessario dirlo, nel proseguo del match è risultato particolarmente attento, visto che alla mezz'ora ha concesso, anche alla Torres, un tiro dal dischetto, a causa dell'atterramento in area dell'ottimo numero 77 della formazione rossoblù. In tale occasione, il "solito" Scotto si è incaricato della trasformazione, la quale prima è stata respinta dal portiere ospite e successivamente è stato bravo (e fortunato) nel buttare la sfera oltre la linea della porta, battendo in questo modo un incolpevole Borghetto. Il finale di prima frazione ha visto una compagine marchigiana mai doma e in grado di passare ulteriormente in vantaggio (al 35°) grazie alla rete messa a segno dall'ex calciatore del Parma Daniele Paponi, il quale, con una conclusione indubbiamente di pregevole fattura, ha fatto capitolare nuovamente il sempre attento Zaccagno. La prima parte dell'incontro, quindi, si è conclusa con la squadra marchigiana avanti nel punteggio: Torres 1, Fermana 2.





In chiusura, desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del team sassarese. Questo avverrà il 15 aprile 2024 alle ore 20:45 contro il temibile Arezzo, allenato dall'ottimo mister Paolo Indiani. Al rientro delle formazioni in campo dopo l'intervallo, sono degne di nota un'occasione al 53° non concretizzata dal team ospite con Sorrentino, il quale ha "sparato" il pallone proprio sull'estremo difensore isolano, e poco dopo (al 65°) un'ottima punizione calciata da Scotto, dove il portiere avversario ha compiuto veramente un autentico miracolo calcistico. Gli ultimi momenti di gara sono stati caratterizzati da un tiro su punizione (non concretizzato dal calciatore della Fermana Giovinco) che ha impensierito, e non poco, il team rossoblù, e un bel colpo di testa dell'attaccante Ruocco che avrebbe potuto avere miglior sorte portando la gara (almeno) sulla parità in termini di punteggio. Il match si è quindi concluso - di lì a pochi istanti - sul risultato di 2-1 in favore della squadra marchigiana.

Dopo l'inaspettata sconfitta maturata contro l'ostico Gubbio la settimana scorsa, la Torres, allenata dall'ottimo mister Alfonso Greco, ha subito - poche ore fa - allo Stadio "Vanni Sanna" un'ulteriore battuta d'arresto, nel match che vedeva la compagine isolana affrontare la "pericolante" Fermana. Una partita, quella svolta nell'impianto sportivo sassarese, terminata sul risultato di 2-1 a favore della formazione marchigiana.