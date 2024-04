EXTRATIME DI MR SIMON Ranieri batte la DEA e vede la salvezza

Ranieri prova a vincerla e nella seconda frazione di gioco i cambi del mister romano risultano decisivi; al minuto 88, Viola, da subentrato, spiazza di testa il portiere bergamasco e porta in vantaggio il Cagliari, regalando tre punti fondamentali in chiave salvezza. Forse una delle più belle prestazioni della squadra di Ranieri, i rossoblù hanno vinto questa gara lottando su ogni palla, hanno reagito dopo lo svantaggio iniziale e hanno piazzato la zampata finale quando la gara sembrava delineata sul pari.





A mio parere, hanno rispettato l'Atalanta, squadra temibile in ogni reparto, ma non hanno permesso loro di fare la partita, e questo dimostra che probabilmente è una squadra che sta imparando a gestire le fasi delle partite. La vittoria trasmette morale, le sabbie mobili della retrocessione si sono allontanate e questo è lo spirito giusto per affrontare le prossime gare fino alla fine del campionato.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Il Cagliari di Ranieri ha preparato la partita contro l'Atalanta senza lasciare niente al caso. Si presenta con un 4-3-3 e decide di non partire e cucire la manovra dal basso per evitare il pressing alto di Gasperini. L'Atalanta sfrutta la corsia mancina debole dei rossoblù e al 13° minuto Scamacca, con un tocco sotto su traversone di Lookman, apre le marcature e fa 1-0. I sardi reagiscono velocizzando la manovra sulla trequarti avversaria e, in chiusura di prima frazione, al 42° minuto Augello scaraventa in rete il pallone del pareggio.