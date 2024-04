Le pagelle di Cagliari-Atalanta 2-1. Brillano Augello e Viola.

ATALANTA Carnesecchi 6 Sempre reattivo. Sta passando un buon periodo, ma non può nulla sui gol rossoblù. Toloi 5.5 Solido nel prendere posizione e non farsi superare nell’uno contro uno, lento negli aiuti. Djimsiti 5 Perde un pallone sanguinoso che frutta il pareggio di Augello. Kolasinac 5.5 Spesso fuori posizione, non propone nulla in fase di costruzione nelle sua fascia di competenza. Hateboer 5.5 Una sorta di elastico comunque ben tamponato. Cala alla distanza. Baker (1’ st) 5.5 Buona stazza. Non offre il passo in più richiesto. Ruggeri (41’ st) ng. Ederson 6 Qualche imprecisione nei fraseggi. Meglio quando difende. de Roon 6 A lui non si può chiedere di organizzare la fase offensiva. Cerca di essere preciso nel far partire l’azione, riuscendovi in parte. Zappacosta 5.5 Comincia a sinistra, poi nella ripresa passa a destra. Prova sottotono. Holm (21’ st) 5 Troppi palloni buttati. Koopmeiners 5.5 Trequartista dai piedi buoni che ha sempre troppa fretta nello smistare la sfera. De Ketelaere (10’ st) 5 Non pervenuto. Forse era fuori condizione. Scamacca 6.5 Timbra il cartellino realizzando una rete da perfetto opportunista con uno “scavetto” a saltare Scuffet. Tourè (10’ st) 5.5 Corre, prova a rendersi utile, ma non riesce ad emergere. Lookman 6 La palla per il gol di Scamacca è merito suo. All. Gasperini 5.5 La sua squadra mostra i segni di una certa stanchezza, infatti cala alla distanza e viene trafitta. I cambi non risolvono i problemi. ARBITRO Capuano 5.5 Lascia spesso correre falli anche evidenti. Prova a tenere in pugno la gara con i “gialli”.

CAGLIARI Scuffet 6 Sempre ben posizionato. Si fa trovare pronto alla bisogna. Nandez 6.5 Parte dalla linea arretrata. Solito combattente che si propone con costanza. Zappa (34’ st) 6 Senza infamia e senza lode presidia la zona. Nel forcing finale atalantino si erge a difendere il risultato. Mina 7 Puntuale nelle chiusure ed utile anche quando aiuta il compagno in difficoltà. Dossena 6.5 Non soffre le accelerazioni di Lookman e spesso lo anticipa di netto nonostante la differente stazza. Augello 7 Nelle sue migliori giornate. Trova il primo gol in maglia rossoblù. Bene anche in fase difensiva. Azzi (34’ st) 6.5 Entra con il piglio giusto e qualche sua volata avrebbe meritato miglior fortuna. Sulemana 6.5 Aveva realizzato la rete del pareggio nell’ultimo turno contro il Verona e si merita la titolarità. Staziona con efficacia nella zona di Koopmeiners. Qualche appoggio errato, ma nel complesso prova di livello. Deiola 6.5 Al centro della zona nevralgica funge da finto regista. Bene soprattutto in interdizione. Lotta con tanto agonismo. Makoumbou 6 Lento e farraginoso quando deve distribuire le geometrie. Però tiene palla quando serve. Oristanio 6 Dinamico nelle sue folate. Improduttivo in zona-gol. Gaetano 5.5 Ritorna dal primo minuto. Non sempre presente quando deve concludere. Viola (34’ st) 7 L’uomo della provvidenza. Senza di testa, non proprio la sua specialità. La carta vincente. Shomurodov 6 Serve l’assist ad Augello che solo davanti alla porta non può sbagliare. Luvumbo (21’ st) 6.5 Bravo anche ad aiutare in difesa. È suo il cross per la rete di Viola. All. Ranieri 7 Propone una formazione con discreta valenza offensiva. Come suo solito effettua cambi azzeccati. Fra questi il Viola decisivo.