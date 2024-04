Passo salvezza del Cagliari, battuta l'Atalanta.

Ma soprattutto un inferno per l'Atalanta. A pareggiare era stato un altro protagonista inatteso, Augello, alla fine del primo tempo. Per l'Atalanta si complica un po' la corsa all'Europa: il ko allontana i nerazzurri da Bologna e Roma. Con il Napoli che si avvicina. Sì, c'è da recuperare una partita, ma questo non è stato un buon segnale. Lo strapotere da Atalanta è durato una ventina di minuti.





Poi il Cagliari si è ripreso il campo con corsa, voglia e fiducia. Sino all'ultimo. Ranieri aveva rinunciato a Zappa e Lapadula per sfruttare la fisicità di Sulemana e l'agilità di Shomurodov pensando a gara soprattutto di ripartenze veloci. Diverso anche il modulo, con tre in mediana anziché due per creare densità. Al 13' il gol: palla a Lopkman sulla sinistra e rasoterra al centro del numero 11. Scamacca in bello stile, con lo scavetto, ha messo in rete: quasi una passeggiata. Una questione di tempi, spazi coperti bene, giocate: l'Atalanta si stava muovendo a occhi chiusi. E il Cagliari a quel punto non ha potuto far altro che puntare su spirito, buona volontà, forza della disperazione. Lo stadio poi si è infiammato soprattutto per un contatto in area alle spalle di Mina che sembrava poter fare qualcosa su un cross di Nandez. Ed è lì con il pubblico arrabbiato, che il Cagliari, mezzo morto, è risorto. Il gol del pareggio è stato poi un pezzo di bravura di Shomurodov: l'uzbeko, servito da Gaetano, si è portato via quattro difensori nerazzurri. E poi ha scaricato a sinistra verso il protagonista che nessuno si sospettava, Augello. Solo davanti a Carnesecchi l'ex Samp non ha sbagliato. Per lui primo gol con la maglia del Cagliari, il quinto in serie A. Nella ripresa Gasperini, tra turn over in vista dell'Europa ed esigenze legate all'immediato, ha provato a dare meno punti di riferimento davanti togliendo Scamacca. Fuori anche Hateboer e Koopmeiners. Dentro Bakker, Tourè e De Ketelaere. È andata malissimo, la squadra non ha mai punto: evanescenti Tourè e De Ketelaere, veri pericoli Scuffet non ne ha corso. Il Cagliari? Sempre lì pronto a ribattere e a ripartire. Al 43' l'episodio chiave: la solita volata di Luvumbo sulla destra. Poi il cross: si imbambola Djimisiti. E Viola si trasforma in Pavoletti. Per il Cagliari classifica che sorride: tredicesimo posto, la zona calda è lontana quattro punti.

L'Atalanta si ferma alla “Unipol Domus” prima di andare a giocare a Liverpool. Forse distratta dall'Europa, ha giocato male e ha perso, battuta 2-1 dal Cagliari che ora fa un bel passo avanti in chiave salvezza. Decisivo al 43' della ripresa un colpo di testa di Viola. Forse si erano illusi troppo presto, i bergamaschi, in gol al 13' con Scamacca. Non avevano tenuto conto della forza della disperazione del Cagliari con un pubblico che si è acceso dopo un rigore reclamato non dato per un contatto tra Hateboer e Mina. Da quel momento la Domus è diventata una bolgia.