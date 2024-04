Ranieri: “Affrontiamo una grande squadra che dopo di noi andrà ad affrontare il Liverpool”.

Il mister sa però di poter contare su un gruppo granitico, con in testa l’obiettivo-salvezza ben stampato. “I punti vanno cercati contro chiunque.-ha detto Ranieri eccezionalmente a disposizione il giorno prima della gara, lui sempre in conferenza, invece, per tradizione 48 ore prima-Senza guardare l’avversario che abbiamo davanti. Ci attendono tre partite difficili, ma pensiamo una alla volta e non facciamo tabelle o graduatorie tra questo o quell’altro rivale.





Sono otto confronti difficilissimi da qui alla fine della stagione, per noi, ma anche per le altre squadre che lottano per non retrocedere. Ho detto più volte che per quanto riguarda la zona retrocessione è venuto fuori un campionato a parte, entusiasmante.





Ora ci attende l’Atalanta, che è una corazzata, gioca bene: fisica, tecnica, alcune volte sa essere perfetta. Sappiamo quello che dobbiamo fare, con rispetto, ma non paura, giocando la nostra gara”. Ancora “out” Pavoletti e Petagna, Ranieri opterà per un attacco con elementi veloci, che possano attaccare lo spazio. Gaetano potrebbe operare da trequartista oppure, se partisse Viola fra le linee, affiancare in avanti uno fra Lapadula o Luvumbo. Qualche “chance” anche per Oristanio, apparso in discreta forma con il Verona nell’ultimo turno. Ranieri conclude con un accenno al pubblico: “ La nostra gente è encomiabile, in casa abbiamo fatto più punti che fuori, dove comunque i tifosi non mancano mai. Stare nel nostro fortino e sapere di avere sempre il supporto del pubblico fa sentire la squadra più sicura. Contro l’Atalanta ci sarà assoluto bisogno del loro supporto, perché affronteremo una grande squadra, che poi andrà a giocare con il Liverpool, una cosa che va tenuta a mente quando pensiamo a chi abbiamo davanti di volta in volta”.

Si apre un ciclo irto di insidie. Per Claudio Ranieri una serie di confronti che potrebbero disegnare il futuro. L’Atalanta alle porte, ma in rapida successione l’Inter (al Meazza), la Juventus (alla “Unipol Domus”) ed il Genoa in trasferta. Una sorta di girone infernale laddove, per venirne fuori, toccherà dar fondo a tutte le risorse.